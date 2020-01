Alex Morgan no deja de entrenarse ni estando embarazada de varios meses

Alex Morgan ha colgado las botas, al menos momentáneamente, para centrarse en ser madre. La estadounidense no tiene previsto regresar a los terrenos de juego hasta junio, al menos, pero eso no significa que no siga entrenándose. Incluso pese a lucir ya una visible barriga de embarazada.

La futbolista mejor pagada de 2019 ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que ha demostrado que estar en estado de buena esperanza no es incompatible con practicar deporte. Morgan realiza un par de regates y disparos en una pequeña cancha junto a un preparador personal, algo que ha sido motivo de elogio de muchos seguidores.

"Yo ni siquiera estoy segura de poder hacer eso sin un ser humano creciendo en mi cuerpo", bromea una seguidora, mientras que otra señala que "estando embarazada o no, sigue siendo una bestia".

Morgan dejó su equipo, Orlando Pride, a finales de año para descansar y centrarse en tener un buen embarazo. La futbolista es una pieza clave en el equipo estadounidense y espera estar disponible para el próximo verano, donde el conjunto capitaneado por Megan Rapinoe parte como uno de los grandes favoritos para el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.