Cristina Gutiérrez: "Aconsejar a Alonso es como aconsejar a Dios"

Cristina Gutiérrez (Burgos, 1981) se ha convertido en una veterana del Dakar. Tras tres participaciones, que cuenta sin abandonos (algo que no pueden decir otros grandes campeones), afronta la cuarta con el reto de entrar en la zona noble de los 25 primeros clasificados. Entre otros rivales, se encontrará con uno de sus ídolos de siempre, un Fernando Alonso a quien homenajea con los colores de su casco.

¿Cuáles son sus objetivos?

Con la maquinaria y el presupuesto que llevamos, quedar entre los 25 mejores. Estar en el grupo de élite que hay, los equipos oficiales que cuadriplican el presupuesto.

¿Se imaginaba estar a las puertas de su cuarto Dakar?

Jamás. Si me dices hace 10 años que iba a disputar cuatro Dakares consecutivos, en Sudamérica y ahora Arabia… Alucinante.

¿Qué le dice su padre, el que le metió el ‘veneno’ del motor?

Está encantado. Imagina ver a su niña que le acompañaba con 8 años con la moto, ahora hablando con todos vosotros. Está en una nube. Está en su salsa total.

¿Cómo se lleva con su copiloto, Pablo Huete?

Cada piloto es un mundo y cada uno tenemos una técnica para adecuar rápido el lenguaje al cerebro. Él ya se lo sabe de memoria. El año pasado lo hizo espectacular en su primer año como copiloto, porque antes ya me había acompañado como mecánico. Llevarle este año y que haya evolucionado el coche con sus manos era imprescindible.

¿Qué ha mejorado en el Mitshubishi Eclipse Cross que va a llevar?

Queríamos mejorar las suspensiones, los pesos y su distribución, y sobre todo hacer un buen ‘set-up’ en la suspensión y las centralitas. El coche va a ser mucho más competitivo.

El Dakar llega a Arabia, un escenario algo incómodo para una mujer…

No te voy a engañar: al principio salieron varios países y pregunté a la organización. Nos han transmitido su calma. Han estudiado el recorrido, la gente y la cultura, y han visto que están preparados para alojar el Dakar. Creo que nos vamos a sorprender a bien, una vez que se haya celebrado.

Igual tiene que responder mucho sobre el asunto de la mujer y el Dakar…

No es que canse, pero entiendo que es un tema que causa interés. Cuando te dedicas a algo que es mayoritariamente masculino, lo intento normalizar porque me siento muy normal. Día a día se van eliminado barreras, y más ahora que vamos a Arabia Saudí entiendo que se hable más todavía, pero cuando se corra allí, se derribarán más tópicos.

¿Cómo ve a Fernando Alonso para este Dakar?

Debería ser realista porque este es su primer Dakar y todo piloto, seas quien seas, en su primer Dakar hay que acabarlo. Partiendo de ahí, yo sé que él va a salir a morder y a intentar ganar o quedar en lo más alto posible. Capacitado está. Si tiene esa suerte necesaria, que también es necesaria en el Dakar, va a hacer un papel extraordinario.

¿Se atreve a darle algún consejo?

Cuando me dicen de darle un consejo a Alonso… ¡es como dar un consejo a Dios! (risas) Lo recibe con mucha ilusión y está encantado de poder correr. Es un ambicioso, ha corrido en muchas disciplinas y lo va a hacer genial.

¿Quiénes son los favoritos para este Dakar? Quizá es el más abierto de los últimos años.

En el grupo de los favoritos estarán Nasser (Al Attiyah, vigente campeón) que está a un nivel espectacular y no comete errores, que es lo importante más que correr; Carlos Sainz va a estar ahí… y por supuesto Alonso, que tiene que estar ahí.

En su carrera, ¿cuál es el siguiente paso?

En tres años queremos estar ahí. Estamos en proceso de profesionalizar todo el equipo, todo lo que me envuelve y creo que en unos años el discurso será diferente. Yo he cambiado mucho y he evolucionado mucho. He aprendido muchísimo del Dakar y me queda mucho que aprender cada día. Soy diferente, a bien, y el Dakar te enseña cosas de la vida que no te enseñan otras cosas.