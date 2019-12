Robbie Williams: "El Real Madrid me hace sentir como si tuviera un pene pequeño"

Toni Kroos estrenará documental en la plataforma de streaming Amazon Prime Video el próximo 5 enero de 2020. Entre las personalidades que salen en 'Kroos', como se llamará, destaca el cantante Robbie Williams.

El británico siempre ha sido una persona que no se guarda nada cuando habla. En la grabación del documental ha dado fe de ello, donde dejó unas declaraciones más que explícitas.

Los triunfos conseguidos por el Real Madrid en los últimos años le han marcado de sobremanera. "Creo que tenemos la mejor Liga del mundo, la Premier. Por eso me molesta mucho una cosa: el Real Madrid ha hecho que me sienta pequeño, me hace sentir como si tuviera el pene pequeño", señaló el artista. Además, añadió lo siguiente: "El fútbol es mi religión y no me gusta que haya dioses más grandes que el mío". Unas palabras para el recuerdo del autor de 'Angels'.

Williams es ferviente seguidor del Manchester United, club por el que siente auténtica pasión. En el vídeo trata de reclutar a Toni Kroos para el equipo de sus amores : "Allí ya lo has ganado todo. ¡Ficha por el United, vente al United!". Con estas palabras animaba al jugador a alemán a cambiar de aires y probar la Premier League.