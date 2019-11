Robbie Williams reta a Liam Gallagher a un combate de boxeo

Robbie Williams quiere seguir avanzando en el mundo del deporte. Muy aficionado al fútbol e impulsor del 'Soccer Aid', partido benéfico para contribuir con UNICEF, el músico británico se ve ahora sobre un ring.

Y, para iniciarse en el mundo del boxeo, tiene claro contra quién quiere medirse: el también músico Liam Gallagher, la mitad de Oasis.

"Boxeo y me encanta. Y si hay una persona con la que quiero boxear es Liam Gallagher", dijo, en el show de Jonathan.

El ex de Take That asegura que se siente cantante cuando está en un escenario y que se sintió futbolista en el partido benéfico: "Simplemente quiero tener experiencias en diferentes campos", explicó.

Por su parte, el pequeño de los Gallagher no se ha pronunciado al respecto, aunque Williams asegura que ya se ha puesto en contacto con un promotor.