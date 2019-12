Zidane: "Guardiola es el mejor entrenador del mundo"

Zinedine Zidane ha sido muy claro al expresar su opinión hacia el que será su rival directo en la próxima ronda de la Champions League. Al técnico francés no le ha costado nada admitir su admiración absoluta hacia Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, al que ha calificado con una frase contundente.

"Jugué contra él muchas veces. Lo respeto mucho como jugador y como entrenador. Es el mejor entrenador del mundo. Intentaré hacer un buen partido contra su equipo", aseguró en la rueda de prensa previa al partido de los blancos contra el Athletic.

Zidane también se mostró algo reflexivo sobre su futuro y su posible retirada de los banquillos a una edad razonablemente temprana. "Dependerá de lo que vaya a sentir. Es verdad que soy un entrenador atípico, diferente. Hablaron mucho de cuando me fui de aquí. Puede pasar. Lo que me interesa es el día a día, cómo estoy con la gente que trabaja conmigo. Veremos. Hasta 60-70 años seguro que no. Me gustaba jugar al fútbol, aunque me gusta entrenar. Para los jugadores les digo muchas veces que aprovechen a jugar al fútbol, que es el máximo, porque cuando se acaba, es jodido", aseguró.

En cuanto a la polémica del uso del VAR en el Clásico, el entrenador blanco no entró al trapo y aunque admitió que hay posibles mejoras que hacerle, no ahondó en el asunto. "El pasado es pasado. Lo del VAR es importante. Es la tecnología, un plus para el fútbol y hay que mirarlo de esta manera. ¿Se puede mejorar? Claro. Todo el mundo quiere que se mejoren las cosas y se mejorarán. Tenemos que estar a favor de eso. El resto, cada uno en su vida y sus cosas, pueden fallar", dijo, y confirmó que no van a reclamar de manera oficial ante lo ocurrido.