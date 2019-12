Un Clásico con un liderato en juego en el que el balón quiere ser el protagonista

El Clásico de nunca acabar se jugará este miércoles, por fin, a las 20 horas. Se iba a disputar el pasado 26 de octubre, pero las protestas callejeras y los disturbios tras la sentencia del procés en la semana previa metió miedo a los dirigentes del fútbol español, que decidieron aplazar el partido. Casi dos meses después, el temor es parecido, con Tsunami Democràtic amenazando desde hace días con acciones que interrumpan el desarrollo normal del choque.

La seguridad en torno al Camp Nou será impresionante. Unos 3.000 agentes, entre Mossos d’Esquadra, antidisturbios de la Policía Nacional, Guardia Civil y seguridad privada, velarán porque antes, durante y después no haya altercados, tal y como amenazó la plataforma independentista Tsunami Democràtic, que ha convocado tres manifestaciones a partir de las 16 horas en los tres puntos de acceso a las inmediaciones del estadio.

Los dos equipos llegarán juntos

Los dos equipos se concentraron en el mismo hotel y saldrán juntos en su camino al Camp Nou en otra medida de seguridad excepcional y que nunca se había producido. Toda precaución parece poca.

Dispositivo de seguridad del Clásico Carlos Gámez

En cuanto a lo deportivo, lo que debería ser lo importante y que ha pasado a un segundo plano, el choque se presenta a priori como muy igualado, con un Real Madrid en una clara línea ascendente y que encadena once partidos sin perder, y un Barça que ha pasado su peor momento de la temporada y que se aferra a un Leo Messi estratosférico.

Pocas dudas hay con el 11 que sacará Valverde, que saldrá con el tridente Griezmann-Messi-Suárez arriba y que en el centro del campo parece que volverá a apostar por Rakitic, marginado al principio de la temporada pero titular en los cuatro últimos partidos.

Muchas incógnitas, por el contrario, con el equipo que sacará Zidane. La gran incógnita es si el galo saldrá con un 4-3-3 o con un 4-4-2, apostando por un centrocampista más. En este último caso, Isco y Modric se disputarán un puesto, pues Valverde y Kroos parecen indiscutibles a día de hoy, mientras que Bale se jugará el otro con Rodrygo. Si el galo apuesta por jugar con tres arriba, el galés y el brasileño ocuparán las bandas, con Benzema de nueve y Vinícius esperando su oportunidad.

En este Clásico está el liderato de la Liga en juego, pues el que gane le sacará tres puntos a su gran rival. Pero quizás lo más importante es que se desarrolle sin incidentes, que el protagonista absoluto sea el balón, lo que pase en el terreno de juego. "No me preocupa nada", dijo ayer Zinedine Zidane. "Se jugará el partido sin ningún problema, estoy convencido", aseguró Ernesto Valverde. Ojalá que no se equivoquen.