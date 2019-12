Neymar: "En mi cabeza está que si no eres feliz, te tienes que ir"

Neymar Junior se ha sincerado en una entrevista concedida a France Football en la que reflexiona sobre su posible salida del PSG y deja un mensaje claro: "En mi cabeza está que si no eres feliz, te tienes que ir".

La estrella brasileña se cuestiona: "¿Por qué voy a querer irme del PSG? Hoy soy parisino y me entrego al 100%. Daré todo en el campo para que gane el PSG".

No obstante, Neymar matiza que "nunca quiso hacer daño a nadie, pero en mi cabeza está que si no eres feliz, te tienes que ir" y se pone a la defensiva al referirse a su salida del FC Barcelona: "Me fui porque quería nuevos objetivos. No tenía nada que ver con ganar el Balón de Oro ni estar en el mismo equipo que Messi".

"No es sorprendente que Messi tenga 6 Balones de Oro, debería haber un Balón de Oro sólo para él"

Para el argentino solo tuvo palabras de elogio, pues le definió como "un jugador increíble, el mejor que he visto jugar nunca". Además, declaró que "no es sorprendente que tenga 6 Balones de Oro, debería haber un Balón de Oro sólo para él".

Neymar también destacó el talento de su compañero Kylian Mbappé, ya que "tiene algo realmente especial. Es muy bueno y somos muy amigos. Siempre nos ayudamos en el campo. No hay competencia entre nosotros".