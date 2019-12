Una señora de 62 años acumula 38 tatuajes de Jose Mourinho en su cuerpo

Vivien Bodycote es, sin lugar a dudas, la mayor fan de Jose Mourinho. La mujer de 62 años acumula un total de 38 tatuajes en honor al entrenador portugués, y según ha admitido en una entrevista a The Sun, donde muestra gran parte de su colección, todavía no ha terminado de tatuarse.

"Estoy segura de que me he gastado un par de miles de libras en tatuajes de José Mourinho a lo largo de los años", confesó 'Viv', algo que parece razonable para la cantidad de tinta que le ha dedicado al técnico del Tottenham. "Merece la pena completamente, porque le quiero. Y estoy decidida a gastarme más. De hecho, ya estoy pensando qué puede ser lo próximo que me haga".

Bodycote empezó a tatuarse en 2017, cuando Mou dejó el Chelsea y fichó por el Manchester United. La aficionada también cuenta que lo pasó mal con el trato "inmerecido" que recibió el entrenador en Old Trafford. "Donde vaya, yo le sigo, y le seguí a Manchester. No creo que fuese su culpa, hay algo que va mal en el club porque la historia se repite con Solskjaer. Y puede que sean hasta peores".

Vivien también cuenta que comparte la afición por el portugués con su marido. "Vemos partidos juntos, siempre me pregunta por Mourinho y me apoya con los tatuajes que me he hecho. No hay ni pizca de celos en él", explicó.

Finalmente, confiesa que no cree que haya un límite para sus tatuajes. "Algo que haga Mourinho, probablemente desencadenará en que quiera hacerme otro tatuaje. ¿Si el Tottenham gana un trofeo? Tendré que encontrar un hueco para celebrarlo", sentenció.