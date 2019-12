Fernando Alonso, doble leyenda de la FIA ante un 2020 histórico

Cuando Fernando Alonso dejó la Fórmula 1, dio un motivo mucho más sencillo de verbalizar que de lograr de manera efectiva: quería convertirse en el mejor piloto de automovilismo de todos los tiempos. Trascender a la cúspide de la competición de motor es algo que nadie ha logrado en la historia, más allá de casos muy puntuales de pilotos que fueron grandes en el Gran Circo y en otras carreras como las 24 horas de Le Mans, las 500 millas de Indianápolis o el rally Dakar. Alonso lo quiere todo.

La magnitud del hito que ha logrado Alonso en el 2019 que firma sus últimas páginas no se podrá medir hasta que pasen los años y la historia asiente las arenas de los números. Ser un campeón del mundo de cualquier deporte es algo que sueña todo competidor; serlo de dos es algo que sólo está al alcance de unos pocos.

Alonso acaba de recibir su segundo galardón como miembro del Salón de la Fama de la FIA, donde entran los campeones de los Mundiales que organizan. Ya tenía uno por sus títulos de 2005 y 2006 en los monoplazas y ahora, trece años después, ha regresado acompañado por Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima por haber ganado este año el Mundial de Resistencia al volante del Toyota TS050. Nadie, ningún otro campeón del mundo (sí expilotos, pero sin coronas ganadas) había logrado ganar dos Mundiales FIA.

Los retos se han convertido en el ‘leitmotiv’ de Alonso. Si nadie ha ganado Le Mans, Daytona y Sebring, él lo hace. Si nadie ha sido campeón del mundo de F1 y de Resistencia, él sí. Y si ningún piloto de Fórmula 1 que haya llegado a lo más alto ha logrado imponerse en el rally más duro del mundo, el Dakar, él lo intenta.

El 2020 arrancará sobre la arena de Arabia Saudí y en las casas de muchos españoles se colarán términos como ‘bivouac’, ‘roadbook’ o ‘fesh-fesh’, como antes logró que se metieran en conversaciones alusiones a los neumáticos, las estrategias o las paradas en boxes. Porque al igual que la F1, el Dakar existía y existirá antes y después de Alonso, pero en España será él quien lo ponga en el ‘trending topic’ de las conversaciones.

¿Y volver a la F1, ‘pa cuándo’?

Una vez que complete el Dakar, reemprenderá las conversaciones con los equipos de Indianápolis para ver si en la tercera intentona va la vencida y puede ganar las 500 millas, lo que automáticamente le daría la Triple Corona.

Mientras tanto, sobrevolando su mente, seguirá la idea de volver a la Fórmula 1. Los rumores no se han disipado desde que se fue, y ahora menos cuando ya hay un cierto tonteo más propio de ‘First Dates’ entre Ferrari y Hamilton para la temporada 2021. Si las piezas encajan y queda libre un asiento competitivo para Alonso… ¿por qué no?