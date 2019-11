Así se enteró Bautista de que jugaría la final: "Por dentro sabía que lo haría, sin preguntarle a Bruguera"

Roberto Bautista se ha convertido en los últimos días en uno de los deportistas españoles más queridos y admirados tras la consecución la Copa Davis y la circunstancias que la rodearon. El castellonense abandonó el jueves la concentración, cuando el equipo español debía disputar la eliminatoria ante Croacia por el fallecimiento de su padre.

Sin embargo, dos días después, el sábado, día de la semifinal ante Gran Bretaña, sorprendía a todos con su vuelta al equipo: "Cuando estás en el sofá de casa valoras mucho más lo que estabas viviendo, quería estar jugando la eliminatoria. Después de todo el cariño del equipo, quise darles una sorpresa el sábado por la tarde. No tenía pensado jugar porque no estaba en condiciones, ni anímicas ni deportivas", explicó en los micrófonos de Cope.

Sin embargo, algo en él sabía que, de llegar a la final, jugaría: "Lo sentía por dentro, sin necesidad de hablar con el capitán (Bruguera)". Y se sintió arropado: "Fue muy emocionante, no he vivido una sensación así en mi vida. El público de Madrid siempre ha sido ejemplar y fue clave para sacar la eliminatoria. Se me pusieron los pelos de punta muchas veces", explicó Bautista que, asegura, en ese momento estaba totalmente centrado en el partido, pese a su dura situación personal.