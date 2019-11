Bautista rompe a llorar al dedicarle a su padre recién fallecido la victoria ante Auger en la Copa Davis

De todas las imágenes que ha dejado la final de la Copa Davis en Madrid, una de ellas sin duda la ha protagonizado Roberto Bautista. El castellonense le dio a España el primer punto de la final tras ganar a Felix Auger por 7-6 y 6-3, en un partido en el que acabó llorando a lágrima viva.

Y es que la pérdida de su padre está aún muy reciente, y nada más lograr la victoria, que dedicó señalando al cielo, se rompió.

La actitud de Bautista ha servido de ejemplo al equipo español, no sólo por volver al grupo nada más darle sepultura a su progenitor, sino porque además se ha sobrepuesto a uno de los momentos más duros de su vida con una entereza admirable. Hasta el propio Nadal lo puso como un foco a seguir.

Mientras la pista central de la Caja Mágica le ovacionaba, un emocionado Bautista intentaba recomponerse para responder a las preguntas de los periodistas. Lo primero que hizo fue agradecer a sus compañeros la actitud mostrada en estos días sin él.

"Estoy muy contento por la victoria. Hoy no podía haber jugado sin todo el trabajo y todo el esfuerzo que han hecho mis compañeros durante toda la semana. Después de una semana tan complicada y tan difícil, para salir de ahí hay que dar la cara, dar un paso adelante. Y es lo que he hecho. Hoy eran todo adversidades y dificultades, y he podido sobre ponerme y darle el primer punto a España", dijo a los micrófonos de 'Vamos'.