La ejemplar lección de Rafa Nadal sobre la muerte del padre de Roberto Bautista

La muerte de Joaquín Bautista, el padre de Roberto, ha sido un duro varapalo para el tenista castellonense, obviamente, pero también para el resto del equipo español de Copa Davis.

Aunque ha vuelto a incorporarse para la disputa de la final ante Canadá, nada podrá remitir el dolor que tiene Roberto Bautista por la pérdida de su padre. En este sentido, Rafa Nadal dejó una reflexión ejemplar de cómo se debe relativizar el éxito deportivo que pueden lograr este domingo ante Canadá.

"El broche perfecto para Roberto no puede existir nunca. En una semana como esta no hay broche perfecto posible. Cuando ocurren desgracias así, todo lo demás pasa a ser secundario. El deporte, cualquier tontería de la vida por la que nos enfadamos o nos molestamos... Nos damos cuenta de que todo tiene una importancia muy relativa cuando ocurren cosas como las que han ocurrido esta semana con Roberto", dijo contundente el número 1 del tenis mundial.

"Dicho esto, es verdad que para nosotros que Roberto haya vuelto significa muchísimo. Es una gran inspiración grande tenerle en el equipo después de lo que ha vivido, tenerle en el vestuario, en el equipo... Simplemente eso, juegue o no juegue, para nosotros es increíble. El simple hecho de que haya vuelto con nosotros. Sólo le podemos agradecer todo el apoyo que nos está dando y para nosotros significa muchísimo quien, en estos momentos tan complicados, haya querido volver a compartir estos momentos con nosotros".

Nadal también advirtió de que, antes de la final, no habían logrado nada y que debían calmarse. "Hemos ganado una eliminatoria más, no hemos ganado nada. Estamos en una final, para nosotros es un gran logro. Aparte, no sé si hay muchos equipos en el que los cinco componentes hayan participado. Nosotros hemos participado todos y eso añade un poco más de valor. Es la 1 otra vez. Vamos a ir a descansar. Por experiencia propia sé que son momentos de adrenalina, de felicidad, pero es momento de calmarse. Es momento de rebajar esa euforia que es lógico que se tenga, porque si no mañana no estaremos al 100%. Tenemos que estar al 100% para ganarles, ellos han estado jugando muy bien toda la semana y necesitaremos dar todo para ganarles", dijo.