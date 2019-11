La emotiva despedida de Pochettino del Tottenham, con falta de ortografía incluida

Mauricio Pochettino, el ya extécnico del Tottenham, dejó escrito un mensaje en la pizarra del vestuario dirigido a sus futbolistas a modo de despedida. "¡Muchas gracias a todos vosotros! No podemos deciros adiós... Siempre estaréis en nuestro corazón", escribió en inglés el técnico argentino, vistiendo todavía con la ropa oficial del club.

Las fotos fueron compartidas en las redes sociales por el segundo entrenador del argentino, Jesús Pérez, en las que se podía leer el mencionado mensaje: "Big thanks to you all! We can't to say goodbye... You will always be in our hearts". El mensaje se ha hecho viral por contener una falta de ortografía de la que, al parecer, nadie del cuerpo técnico se percató.

Pochettino fue revelado en el banquillo este martes tras seis años en Inglaterra y su sustituto, Jose Mourinho, ya ha tenido la primera toma de contacto con sus nuevos jugadores.

El técnico argentino, que llevó al Tottenham a disputar la final de la Champions League hace apenas cinco meses, fue despedido por la directiva londinense a causa de los malos resultados cosechados en Premier, en donde los 'Spurs' ocupan la decimocuarta posición a 20 puntos del liderato.

No obstante, a pesar de los malos resultados en este inicio de campaña, el cartel de Pochettino sigue intacto y el diario Bild ya le coloca como técnico del Bayern de Múnich de cara a la próxima campaña.