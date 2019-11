Rubiales, sobre la Supercopa: "Podemos bloquear la apertura del deporte a las mujeres en Arabia o participar"

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, respondió a la polémica por la disputa de la Supercopa de España que se disputará del 9 al 12 de enero en Arabia Saudí: “Todos tenemos que estar preparados para sentirnos criticados; si son con educación, hay que respetarlas. Hemos contestado a todas las preguntas de los 25-30 periodistas y mi sensación ha sido muy buena. Ha quedado clara nuestra postura pero he salido bastante contento”, explicó Rubiales en una entrevista en El Partidazo de Cope.

El dirigente reconoció que las negociaciones fueron rápidas porque “el Gobierno nos ha dado plena autonomía y dijimos que si íbamos a Arabia Saudí sería una decisión responsable e implementaríamos las medidas que hemos implementado”.

Los derechos de las mujeres en dicho país fue uno de los temas que más ampollas levantó durante el proceso de decisión de la sede, pero “el príncipe Bin Faisal y ministro de deportes ha explicado que los últimos años están implementado la ‘visión 20-30’, que es tratar de cambiar toda la cultura y abrir las fronteras. Esa apertura podemos bloquearlas o participar y hemos decidido participar en ella”, reconoció.

Rubiales destacó que “van a ir mujeres europeas y no va a haber ningún tipo de normas, entiendo yo. Pueden acudir con plena libertad, pueden sentarse donde quieran”. Además, destacó que a España se le ayudó concediéndole el Mundial del 82 y que ahora podría servir para lo mismo: “El Mundial del 82 se lo dieron a España en el 64, cuando las mujeres tenían que pedir permiso para abrir una cuenta en el banco y el fútbol vino y ayudó a abrir fronteras”.

Para Rubiales, “el fútbol tiene que ir e inundar de valores y sentido común, seguro que no va a hacer ningún mal. Cuantas más acciones se hagan, más Dakar, más pruebas femeninas… todas estas medidas harán que todo este goteo se convierta en un chorro continuo y las mujeres acaben teniendo los mismos derechos que los hombres”.

Las dudas sobre la celebración de la Supercopa femenina también han generado un cierto malestar entre los aficionados al fútbol femenino, lo que Rubiales justificó asegurando que “la Supercopa femenina queremos hacerla primero en España y luego se ha hablado de llevarlo allí, está sobre la mesa. En Arabia Saudí no tenían ningún problema de que se jugara allí junto a la masculina. Es algo que nos plantearemos de cara al futuro”..

Rubiales no escondió que Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, ayudó a la RFEF en la negociación pero subrayó que “desde el primer momento dijimos a Cosmos que no pagaríamos ninguna comisión, aunque ellos nos pusieran en contacto. Yo no sé si los saudíes les han pagado a ellos”.

El conflicto entre la federación y Mediapro, emisor de los partidos de LaLiga, continuó por la polémica derivada del reparto de los derechos de emisión de la Supercopa, algo a lo que Rubiales restó importancia porque “Mediapro no ha acudido por una cláusula para empresas que hayan reconocido practicar sobornos, pero después de que le dieron la cautelar, hemos permitido que acudan en igualdad de condiciones. FIFA marca las normas del fútbol y no hay nada que decir”.

Rubiales también aprovechó para atizar a Mediapro y la propoa LaLiga a propósito del nuevo VAR: “No te quepa duda que este VAR es mejor que el anterior, no hay puntos ciegos en los fueras de juego”. Además, volvió a criticar la intención de la patronal del fútbol de llevar partidos de LaLiga a Estados Unidos y la posibilidad de que el Clásico del miércoles 18 de diciembre entre Barcelona y Real Madrid se dispute al mediodía: “ No tiene cabida que se juegue a mediodía porque a la 13 se puede jugar en fin de semana, no entre semana”.