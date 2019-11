Alonso acaba 3º la etapa más larga del rally Al Ula - Neom y se acerca al podio

Fernando Alonso y Marc Coma han superado con nota la etapa más larga y difícil de las cuatro del rally Al Ula - Neom que está sirviendo de laboratorio para preparar el Dakar. Los pilotos de Toyota han acabado terceros, por delante de uno de los hombres que estaban delante, el abudabí Khalid Al Qassimi, que entró cuarto tras la dupla española.

Ese cuarto puesto es el que mantienen en la general, aunque aún tienen margen para subir al podio. El rally Al Ula - Neom acabará este sábado con una corta etapa cerca de las costas del golfo de Aqaba y el Mar Rojo.

No lo tendrá fácil. El citado Al Qassimi se mantiene tercero de la general, con seis minutos de margen sobre el español, a falta de una jornada en la que él buscará apretar mientras que los de Toyota no lo necesitan. Al final, no es el objetivo de Alonso y Coma, que quieren mantener la tónica mostrada en las últimas jornadas: hacer kilómetros, adaptarse al Hilux y no ceder demasiado con su espejo, Yazeed Al Rahji, que fue el vencedor este viernes y sólo tiene el liderato a poco más de un minuto.

El buen ritmo de Alonso y Coma este viernes les permitió perder sólo dos minutos con el piloto árabe, que lleva un Toyota prácticamente igual al suyo.