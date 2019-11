"Hasta luegui": la respuesta del Celta a un aficionado que se quejó del apoyo a la lucha contra la violencia de género

El Celta de Vigo mostró su apoyo a la lucha contra la violencia de género con una pancarta que mostraron junto al once inicial ante el Getafe. El mensaje no podía ser más claro: "Frente a la violencia de género sólo cabe una respuesta: no".

El club gallego compartió la iniciativa en redes sociales y recibieron una respuesta que no esperaban: "Siempre he sido celtiña, pero que el Celta apoye el Apartheid hembrista me duele mucho. Sé que no rectificarlos, pero tenéis un aficionado seguidor menos. La violencia es humana, no de género", escribió el fan.

Siempre he sido celtiña, pero que el celta apoye el Apartheid hembrista me duele mucho.



Sé que no rectificarlos, pero tenéis un aficionado seguidor menos..



La violencia es humana, no de género. — F€MINANCI€RAM€NT€ HABLANDO (@MeineK74) November 5, 2019

La respuesta del Celta, muy aplaudida por otros aficionados, no pudo ser más clara: "Hasta luegui".

En el comunicado en el que informaban sobre la iniciativa, el Celta informa de que "en su compromiso con los valores y la sociedad, ha firmado un convenio con la Xunta de Galicia para apoyar la difusión de campañas contra la violencia de género".