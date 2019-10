El día que Rafa Nadal se llevó un susto de campeonato

Rafa Nadal protagonizó un sólido debut en el Masters 1.000 de París-Bercy, donde derrotó a Mannarino en dos sets, en su regreso a la competición tras su sonada boda con Mery Perelló. El balear se empleó a fondo para sellar su pase a los octavos de final, pero también dedicó un rato de su tiempo a responder un ‘quiz’ para medir sus conocimientos sobre la capital francesa y a contestar a las preguntas de los propios fans del torneo.

En una de estas Nadal rememoró el día en el que se llevó un susto de campeonato. Se trata de un incidente ocurrido en Hamburgo “hace bastantes años” y justo antes de un partido.

“Estaba en el vestuario cambiándome, apoyé el pie en el suelo y sentí algo. Vi que mi tobillo estaba cada vez más hinchado y no sabía por qué, por lo que me asusté”, explica Nadal en el vídeo difundido por la cuenta oficial del torneo parisino.

El manacorí se temió lo peor porque “pensé que no podría jugar, pero fui donde el doctor y me dijo que no había ningún problema. Era una pequeña vena, que se había roto”.