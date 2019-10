El capitán del Valladolid se queja en Instagram de que el Barça tuvo más días de descanso

El capitán del Real Valladolid, Javi Moyano, se quejó en Instagram de la diferencia de tiempo de descanso y preparación para el partido que tuvo el Barcelona al posponerse el Clásico.

Los pucelanos visitaban este martes el Camp Nou tras haber jugado contra el Eibar el pasado sábado, mientras que el Barça tuvo descanso por no disputar el partido correspondiente a la jornada 10, ante el Real Madrid.

Una circunstancia sobre la que Moyano, que no entró en la convocatoria por decisión técnica, quiso expresar su disconformidad en Instagram tras la derrota por 5-1 de su equipo ante los azulgrana: "Que si son muy buenos, que si el Valladolid no está, que si la segunda parte... Igual también habría que decir que hace dos días el Real Valladolid estaba jugándose un partido ante un rival directo, mientras nuestro rival de hoy preparaba su partido tranquilamente #Respect", escribía Moyano, que añadía "no es excusa, es realidad".