Bale: "No tengo ni idea de quién es el primer ministro. Yo sigo el golf"

Gareth Bale ha concedido una entrevista al diario inglés 'Telegraph' en la que aborda algunos asuntos de la actualidad del Reino Unido, entre ellas el Brexit.

El jugador del galés del Real Madrid reconoce su total desconocimiento acerca de la salida del Reino Unido de la Unión Europea: "Obviamente el Brexit me afecta de cierta manera por inversiones o dinero, porque las cosas cambian, pero no leo la mayoría de las tonterías. No sé el 99 por ciento del Brexit. Ya ni siquiera sé quién es el primer ministro. No tengo ni idea", le dice Bale al periodista.

Tras explicarle que se trata de Boris Johnson, el futbolista confirma que no lo sabía.

"Yo sigo el golf, ¿quieres que te diga quién es el número uno del mundo?", añade el galés, que revela que vive en una especie de "burbuja", sin acceso a redes sociales ni ningún tipo de información.

Por otro lado, Bale deja claro dónde se ve una vez que se retire del fútbol: "En un campo de golf, por supuesto".