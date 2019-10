Kilian Jornet gana las Golden Trail Series... y le muerde un perro

Kilian Jornet se proclamó campeón ayer de las Golden Trail Series en Nepal, tras imponerse en el Annapurna Marathon. El español sigue cual máquina cosechadora de victorias y cierra otra temporada perfecta donde ha sumado las pruebas de Zegama, Sierre Zinal, Pikes Peak y el Annapurna Trail Marathon.

Sin embargo, el ultrafondista tuvo hoy un pequeño susto cuando sufrió la mordida de un perro en su entrenamiento matutino en Pokhara. La mordedura fue en la zona intercostal, pero no ha pasado a mayores. Eso sí, fue trasladado a un centro médico y recibió un punto y la vacuna antirrábica.

“Estoy bien. Ha sido cerca del hotel. He salido a correr y un perro labrador me ha mordido. No lo he visto venir porque ha aparecido por detrás. Me han puesto un punto, la vacuna antirrábica y ya”, declaró el español que ya a partir de mañana continuará con su rutina.