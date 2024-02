¿Quién es Kali Reis, la protagonista de 'True Detective: Noche polar'? De ser campeona mundial a compartir serie con Jodie Foster

Cinco años después, True Detective ha regresado. La cuarta temporada de la franquicia, al completo, puede verse en España en la plataforma de streaming HBO Max, y también en Movistar Plus+. Por primera vez, Nic Pizzolatto no figura como creador. El padre creativo de Rust Cohle, Carcosa y El rey amarillo se ha marchado, y su lugar lo ocupa la mexicana Issa López. Y el cambio, a Pizzolatto, no parece haberle entusiasmado.

Con el último episodio recién emitido, Pizzolatto cargó contra López en sus redes sociales. Según el creador de True Detective, lo mejor de la nueva temporada han sido las críticas mordaces que ha recibido. “Perezosa”, “absurda” o “infantil” son algunos de los adjetivos que Pizzolatto le dedica a la investigación policial dirigida por Jodie Foster.

Kali Reis y Jodie Foster en 'True Detective' Cinemanía

López ha defendido, amablemente, Noche polar al decir que “cualquiera que quiera disfrutarla, es bienvenido”. Jodie Foster ha guardado silencio. El puñetazo a Pizzolatto ha venido desde otro lado: Kali Reis. “Supongo que, cuando no tienes nada bueno que compartir, la moda es cagarte en el trabajo de los demás”, ha dicho la coprotagonista de la serie. Reis, desde luego, sabe asestar un buen par de golpes. Literalmente.

¿Quién es Kali Reis?

Aquellos que piensen, como Pizzolatto, que Noche polar ha carecido de interés, aún tienen una bala en la recámara: la biografía de Kali Reis. La vida de la coprotagonista de True Detective es atrayente antes, incluso, de que comenzara. Reis vino al mundo en Rhode Island, lo cual no tiene absolutamente nada de particular. Sin embargo, Reis se ha declarado descendiente de la tribu Seaconke Wampanoag, un clan de presuntos indios americanos que celebran una identidad muy disputada por los genetistas.

Kali Reis en 'True Detective' Cinemanía

Los Wampanoag, según varios análisis, tienen lazos con Europa y África, amén de una punta de Nueva Guinea y otra pizca de Cheroqui. Sin embargo, esta última llegó a la reserva genética hace apenas unas generaciones, con lo que indios, lo que se dice indios, no son. Pero a ellos no les importa.

Reis ha recordado en varias ocasiones su infancia, plagada de bailes ceremoniales de los Wampanoag. La madre de Reis era “la mujer medicina de los Wampanoag” y presumía del apodo de “Lluvia gentil”. A Kali, le correspondió el de Mequinonoag, que significa “la de los muchos talentos”, o “la de las muchas plumas”. Cuando Reis tumbó a su primer rival en la lona, adoptó el nombre familiar como artístico. KO Mequinonoag.

Porque Kali Reis es boxeadora profesional: 27 peleas y 19 victorias, la mayoría a los puntos. Pese a lo que pudiera indicar su mote, KO Mequinonoag no es una experta en el KO, excepto cuando se enfrenta a Nic Pizzolatto. Durante sus años entre las cuerdas, Kali Reis ha lucido el cinturón mundial de los pesos medios y dos de los pesos superligeros. Curiosamente, un combate de Reis fue el primero femenino que televisó HBO Max, que años más tarde la reincorporaría a su catálogo en True Detective.

Reis dejó de boxear en 2021 e, inmediatamente, protagonizó una película. De la lona al celuloide, Reis interpretó a una excampeona de boxeo en Hasta el final y ganó el premio Gotham a mejor intérprete revelación. Asphalt City, en la que coincide con Sean Penn y Mick Tyson, ha sido su última aparición antes de patrullar el helado pueblo de Ennis junto a Jodie Foster. Su próximo proyecto será la secuela de Wind River, que protagonizará el hijo de Clint Eastwood, Scott.

