Jodie Foster se suma a las críticas contra el cine de superhéroes: "Es una fase que ha durado demasiado"

A sus 61 años, Jodie Foster tiene poco que demostrar en la industria cinematográfica. Ganadora de dos premios Oscar, con más de 80 títulos acreditados en sus más de 50 años de carrera, la actriz hollywoodiense continúa enamorando al público con títulos como Nyad, su último triunfo en Netflix. Pero esto no quita que de vez en cuando se meta de lleno en alguna polémica.

Foster, quien ahora aterriza en la cuarta temporada de True Detective como su gran protagonista, se ha mojado al dar su opinión sobre el cine de superhéroes, siguiendo la estela de otras controvertidas palabras de cineastas como Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Francis Ford Coppola o Ridley Scott.

"Es una fase. Es una fase que ha durado demasiado para mí, pero es una fase y he visto muchas diferentes. Esperemos que la gente se canse pronto", ha confesado la actriz para Elle sobre este tipo de cine.

"Las películas buenas como Iron Man, Black Panther o Matrix me maravillan y me dejo llevar por su entretenimiento, pero no es por eso que me convertí en actriz. Estas películas no cambian mi vida. Ojalá haya espacio para todo lo demás", añade.

El momento más difícil para Marvel y DC

Las declaraciones de Foster han vuelto a dividir al público, entre aquellos que defienden a capa y espada el cine de superhéroes y los que creen que está agotado. Aunque, muchas críticas se centraban en que la actriz incluyera en esa lista Matrix, de las hermanas Wachowski, que poco tiene que ver con los universos creados por Marvel o DC.

Sus palabras llegan en un momento en el que el cine de superhéroes presenta un agotamiento en la cartelera ejemplificado en el estreno de The Marvels, la primera película del MCU que no supera los 100 millones de dólares de recaudación en EE UU, mientras que James Gunn reorganiza el DCEU después de los numerosos descalabros que ha sufrido.

"Estoy de acuerdo en sacrificar cierto éxito para poder tener la vida que quiero. Hay que tener fe en el talento", sentenciaba finalmente Foster sobre lo que espera de su carrera.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.