Las series más esperadas de HBO Max: próximos estrenos y regresos de 2024 y 2025

Los nuevos estrenos de series de HBO Max que la plataforma tiene previstos para el futuro a medio plazo son de los que generan expectación y conversaciones meses antes de su llegada a la plataforma de streaming, que en 2024 experimentará una nueva transformación y pasará a ser conocida simplemente como Max.

La casa del dragón, The Last of Us, The White Lotus, Euphoria o True Detective son algunos de los títulos estrella de la casa que regresarán con nuevas temporadas, algunas tan inesperadas como The Jinx - Part Two, continuación del documental true crime sobre el convicto Robert Durst.

En base a las palabras de Casey Bloys, CEO de contenido de HBO, durante una presentación de proyectos realizada en Nueva York en noviembre, esto es lo que sabemos de las series más esperadas de HBO Max que están en preparación para los próximos años.

Series de HBO Max en 2024: fechas de estreno

'True Detective: Noche polar' 15 de enero La cuarta entrega de la antología detectivesca creada por Nic Pizzolatto que puso patas arriba el género hace casi diez años llega con nueva showrunner, Issa López, e ideas frescas. Jodie Foster y la boxeadora Kali Reis son las nuevas protagonistas como la pareja de detectives que se enfrentan a un caso irresoluble, en esta ocasión bajo el manto de las noches heladas de Alaska.

'The Regime' Kate Winslet protagoniza esta miniserie satírica, comandada por

Stephen Frears y Jessica Hobbs ('The Crown'), ambientada en la sede de gobierno de un estado autoritario cuyo poder empieza a desmoronarse. Hugh Grant, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts, Martha Plimpton y Guillaume Gallienne completan el reparto.

'El simpatizante' Adaptación de la novela de Viet Thanh Nguyen ganadora del premio Pulitzer que cuenta con el coreano Park Chan-wook en la dirección y Robert Downey Jr. desplegando un 'tour de force' de múltiples papeles dentro de un relato de espionaje ambientado en la guerra de Vietnam. Un refugiado vietnamita que llega a EE UU en realidad es un espía del Vietcong que hará todo lo necesario para enviar información a los suyos.

'La casa del dragón' temporada 2 La segunda temporada de la precuela de 'Juego de tronos' pudo completar su rodaje durante las recientes huelgas de guionistas y actores gracias al grueso británico de su equipo artístico y tras una laboriosa postproducción planea regresar a HBO en verano de 2024.

'Dune: Prophecy' Este es el nuevo título de la serie anteriormente conocida como 'Dune: The Sisterhood', que sigue explotando el universo de ciencia ficción de Frank Herbert en línea continuista con las películas de Denis Villeneuve, pero ambientándose unos 10.000 años de sus acontecimientos para contar la fundación de la hermandad de las Bene Gesserit. Emily Watson y Olivia Williams son las protagonistas.

'The Penguin' Colin Farrell retoma su papel de orondo patriarca criminal Oswald Cobblepot de la película de 'The Batman' de Matt Reeves para una serie ambientada en el mundo del hampa de Gotham donde no se espera que aparezca Robert Pattinson como el hombre murciélago (ya veremos si no hay sorpresas en ese aspecto), pero cuenta con Cristin Milioti en el papel de Sofia Falcone, la gran rival del Pingüino en los bajos fondos de la ciudad.

'The Franchise' La unión creativa de Sam Mendes y Armando Iannucci puede dar como resultado una de las comedias más hirientes e incisivas del creador de 'Veep' y 'Avenue 5'. En esta ocasión, sus dardos envenenados se dirigen a la propia industria audiovisual burlándose de la producción de una película de superhéroes. Gran noticia recuperar en su reparto a la graciosísima Jessica Hynes, junto a Billy Magnussen, Aya Cash, Himesh Patel, Richard E. Grant y Daniel Brühl.

'The Jinx - Part Two' Definición de sorpresa: la miniserie documental 'The Jinx', emblema del true crime moderno donde se constató la culpabilidad de Robert Durst en el asesinato de una mujer. Esta segunda parte, realizada de nuevo por Andrew Jarecki, contiene nuevas conversaciones desde prisión y material grabado durante los ocho años que han pasado desde la emisión de la primera entrega.

'Curb Your Enthusiasm' temporada 12 ¿Vuelve Larry David? Vuelve Larry David. El cómico tiene lista una nueva tanda de situaciones incómodas y humor complicado, sin que parezca que vaya a aminorar el ritmo ni cerrar el grifo de futuras entregas.

Series de HBO Max en 2025: fechas de estreno

'The Last of Us' temporada 2 Pedro Pascal y Bella Ramsey volverán al apocalipsis (en cuento acabe la huelga de actores) con la adaptación de la segunda parte del videojuego, destinada a triturar (aún más) el corazón de los seguidores de la serie. Solo una palabra: Abby.

'The White Lotus' temporada 3 Otro título estrella que aguarda el fin de la huelga para echar a rodar: la tercera temporada de la antología de Mike White sobre las miserias morales de los más ricos, privilegiados y poderosos del planeta. ¿Nuevo destino vacacional? Tras considerar diversas localizaciones asiáticas, la elegida ha sido Tailandia.

'Welcome to Derry' Serie precuela de las películas de 'It' dirigidas por Andy Muschietti a partir de la novela de Stephen King, que explorará las correrías previas del payaso Pennywise en la localidad de Derry.

'Euphoria' temporada 3 La segunda temporada de la serie adolescente protagonizada por Zendaya terminó en febrero de 2022. No antes de tres años después será cuando regrese, teniendo que hacer frente a la antipatía que despierta en algunos círculos su creador, Sam Levinson, y tragedias como la muerte de Angus Cloud.

