Las cinco mejores series de HBO Max que puedes empezar y terminar este puente

HBO Max es la cuna de la época dorada de la televisión. Antes de convertirse en una plataforma de streaming, y mucho antes de llamarse Max, las siglas de Home Box Office eran una marca de calidad infalible. Si una serie comenzaba con ellas, había muchas posibilidades de que el tiempo que pasásemos ante la pantalla no fuese un tiempo perdido. No obstante, los años dejan su huella y, hoy, HBO Max tiene un vasto catálogo en el que cabe lo mejor y lo peor.

Las producciones del viejo HBO se caracterizaban por su larga duración: la crisis existencial de un mafioso italoamericano de mediana edad, la batalla contra el narcotráfico en Baltimore o la guerra por un trono de hierro eran historias que no podían contarse en cinco capítulos. Tampoco, el auge y caída (y posterior despiece) del imperio de los Roy. Por eso, hemos reunido aquí cinco miniseries de HBO Max que podrás comenzar hoy y acabar antes de que tengas que reincorporarte al trabajo el lunes.

‘John Adams’ Cinemanía

‘Mare of Easttown’ (7 episodios)

Un pueblo en el que nunca ocurre nada hasta que, de repente, ocurre. La premisa no reinventa la rueda, pero el guion de Brad Ingelsby (autor de la muy meritoria, y también traumática, The Way Back) se adentra en ángulos sombríos que evitan que esta sea, simplemente, otra serie más sobre policías y criminales. Un último incentivo: Una espléndida Kate Winslet (es decir, Kate Winslet) lidera la investigación con un papel que la obligó a hacer espacio en su estantería destinada a los Globos de Oro. Ya tiene cinco.

Kate Winslet en 'Mare of Easttown' Cinemanía

‘Chernobyl’ (5 episodios)

La premio Nobel de Literatura Svetlana Aleksiévich compuso un terrible mosaico del desastre nuclear ucraniano en Voces de Chernóbil, crónica que la HBO recogió y reordenó en esta miniserie. Las anécdotas más estremecedoras de la tragedia (ese capítulo sobre los eliminadores de perros, por ejemplo) se mezclan con un detallado seguimiento de la gestión política que siguió a la hecatombe. Con Chernobyl, la plataforma regresó brevemente a sus años de gloria, guiñándole un ojo a aquellos que ansiaban que la Reina Midas de la televisión diese alguna señal de vida.

Fotograma de 'Chernobyl' Cinemanía

‘John Adams’ (7 episodios)

¿Cómo se forma la primera democracia moderna de la historia? El reto de las Trece colonias era mayúsculo, y adaptarlo a la pequeña pantalla tampoco carecía de dificultad. Tom Hooper (Los miserables) se las arregla para que su John Adams sea, al mismo tiempo, didáctica como una serie de History Channel y apasionante, como una de HBO. Por cierto: una parte de la crítica consideró que Paul Giamatti había sido un error de reparto que condenaba a la serie al fracaso. Te animamos a comprobar si contratar al dos veces ganador de un Globo de Oro fue una mala elección.

'John Adams' (2008) Cinemanía

‘Olive Kitteridge’ (4 episodios)

Puede que Frances McDormand no sea la actriz más versátil del mundo, pero si ha logrado llegar a la cima de Hollywood ha sido, precisamente, porque ha comprendido de qué papeles debe mantenerse apartada y cuales interpreta a la perfección. Con Olive Kitteridge, McDormand suma otra mujer deslenguada, hosca e independiente a su lista. Pero esta miniserie es mucho más que una exhibición de la poseedora de tres Óscar: su historia es descorazonadora, naturalista y, en cierta medida difícil de especificar, hermosa.

Fotograma de 'Olive Kitteridge' Cinemanía

‘Show me a hero’ (6 episodios)

Que el mundo no vaya a recordarte por Show me a hero sólo es comprensible si eres el director de The Wire o Treme. No obstante, para cualquier otro creador que no fuese David Simon, este Gran Gatsby político sería la coronación de su biografía. En apenas seis horas, Simon construye un relato monumental, y verídico, sobre la inevitable caída de todo héroe cuando se lo mantiene demasiado tiempo en el aire sin que nadie aparte de él la mirada. Y, además, contiene 12 canciones de Bruce Springsteen, lo que ya sería motivo más que suficiente para verla.

'Show Me a Hero' Cinemanía

