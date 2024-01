'Capote vs. The Swans' llegará a España a través de HBO Max: esta es la fecha de estreno de la serie con más salseo del año

Ryan Murphy es uno de los creadores más prolíficos en la actual industria del streaming. Sin embargo, pocas apuestas recientes del showrunner han recibido tantos elogios como Feud, serie antológica de FX que en su primera entrega, Bette y Joan, abordó el conflicto entre Joan Crawford y Bette Davis, interpretada por Jessica Lange y Susan Sarandon.

La primera temporada obtuvo buenísimas críticas y 18 nominaciones al Emmy, por lo que no es de extrañar que el universo Feud se expanda ahora con una segunda parte, Feud: Capote vs. The Swans, sobre la traición de Truman Capote a sus “cisnes”.

Basándose en el libro Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era, de Laurence Leamer, la trama explora la vida de Capote cuando, tras el éxito de A sangre fría, empezó a frecuentar los círculos de mujeres bellas y poderosas, a quienes apodó sus “cisnes”.

Tom Hollander da vida a Capote, acompañado de Naomi Watts, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Diane Lane, Demi Moore y Molly Ringwald como sus "cisnes". Gus Van Sant (Mi Idaho privado, El indomable Will Hunting) dirige los ochos episodios.

Fecha de estreno de 'Feud: Capote vs. The Swans'

La serie seguirá a las mujeres de las que Capote se rodeó, que pertenecían a la élite, eran ricas y glamurosas, y definieron una época pasada de la alta sociedad neoyorquina. Hermosas y distinguidas, el grupo incluía a la gran dama Barbara "Babe" Paley (esposa del jefe de la CBS Bill Paley), Slim Keith, C.Z. Guest y Lee Radziwill (hermana de Jackie Kennedy).

Encantado y cautivado por estas damas, Capote se introdujo en sus vidas, entabló amistad con ellas y se convirtió en su confidente, para finalmente traicionarlas escribiendo una ficción apenas velada de sus vidas, en la que exponía sus secretos más íntimos.

La segunda entrega de Feud estrenará sus dos primeros episodios el 7 de febrero y los seis restantes se lanzarán semanalmente. La primera temporada completa de Feud: Bette y Joan, que ahora se puede ver en Disney+, también estará disponible en HBO Max a partir del 1 de febrero.

Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.