Naomi Watts protagonizará la segunda temporada de ‘Feud’, con Gus Van Sant a la dirección

Feud es uno de los títulos de la factoría de Ryan Murphy más aclamados, con cierta diferencia. Emitida en FX, la primera entrega de esta serie antológica se centraba en el conflicto de Joan Crawford y Bette Davis, interpretada por Jessica Lange y Susan Sarandon, y a lo largo de su andadura obtuvo buenísimas críticas y 18 nominaciones al Emmy. Por supuesto que Murphy y los suyos iban a ponerse con una segunda temporada tarde o temprano, y luego de descartar centrarse en la relación de Carlos y Diana de Gales (quizá porque el asunto ya lo ha tratado con pelos y señales The Crown), se han decantado por un episodio tan fascinante de la cultura estadounidense como es la traición de Truman Capote a sus “cisnes” al publicar cierto relato en Esquire.

El título de esta segunda entrega es Capote’s Women, tomado del libro que sirve de inspiración, Capote’s Women: A True Story of Love, Beatrayal and a Swan Song for an Era. Fue escrito por Laurence Leamer queriendo indagar en la escena neoyorquina de los años 70, extendiéndose los hechos desde el triunfo literario de Capote hasta su muerte en 1984. El éxito de A sangre fría llevó a la fama a este escritor, empezando a frecuentar los círculos de poderosas y bellas mujeres a quienes apodó sus “cisnes”. Capote fue el confidente y mejor amigo de personas como Babe Paley (esposa del jefe de la CBS Bill Paley), Slim Keith, Pamela Churchill Hariman (exmujer del hijo de Winston Churchill), Gloria Guinness, C.Z. Guest o Lee Radziwill, hermana de Jackie Kennedy.

Capote, sin embargo, traicionó su confianza cuando en 1975 publicó para la prensa un relato, La Côte Basque. Debía servir como anticipo para la novela que entonces preparaba y nunca terminó (Plegarias atendidas), pero todo fue eclipsado por el tremendo escándalo que provocó en la sociedad de la época, al contar todos los chismes de sus cisnes sin preocuparse de que permanecieran en el anonimato. Todas ellas (menos Joanne Carson, que fue su amiga hasta la muerte) renegaron de Capote, mientras este argüía “¿qué esperaban?, soy escritor y uso todo”. Se trata, en efecto, de una historia apasionante y muy a la medida de los intereses de Ryan Murphy. Y ya está reclutando equipo.

Deadline recoge que Feud: Capote’s Women ha fichado a Naomi Watts como Babe Paley, gran celebridad de los 70 que tendrá un papel protagónico en la serie. Por ahora se busca intérprete para Capote y para el resto de cisnes, con la idea de encontrar a actrices prestigiosas y candidatas a premios (como la propia Watts, nominada a dos Oscar). John Robin Baitz ejerce de showrunner, pero lo que redondea la estupenda pinta de Capote’s Women es quien dirigirá sus ochos episodios: nada menos que el director Gus Van Sant. Feud: Capote’s Women aún no tiene fecha de estreno en FX.

