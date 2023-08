Sam Mendes y Armando Ianucci se reirán del cine de superhéroes en una próxima serie de HBO

Con las excepciones recientes de Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 o Spider-Man: Cruzando el multiverso, es lícito considerar que el cine de superhéroes está en declive. Mientras el Universo DC sigue sin dar pie con bola (tras el fracaso de Flash y las escuetas previsiones de taquilla de la inminente Blue Beetle), en Marvel nos encontramos igualmente con películas y series lejos de las antiguas alabanzas, con lo que parece un buen momento para que alguien parodie su situación industrial.

Y si ese alguien es Armando Ianucci, mejor que mejor. El creador de sátiras tan celebradas como The Thick of It o Veep (en televisión, para cines tampoco ha ido falto de ingenio con In the Loop o La muerte de Stalin) se ha comprometido a hacer una serie centrada en el cine de superhéroes, burlándose del fenómeno con la ayuda de un aliado inesperado: Sam Mendes. Según Hollywood Reporter, el aclamado director (que recientemente no fuera tan aclamado por El imperio de la luz) es la figura más destacada de The Franchise.

The Franchise es una serie de HBO que arremete contra la fruición de la industria por enredarse en universos cinematográficos y personajes de cómics (lo que tiene su gracia en sí mismo, pues HBO está vinculada a la misma Warner que se las ve y se las desea con la marca DC). Junto a Mendes y Ianucci como productores tenemos igualmente a Jon Brown en calidad de showrunner, llegado de trabajar en Succession y en la citada Veep. Mendes se encargaría de dirigir asimismo el episodio piloto.

The Franchise ya tiene sinopsis: “El reparto de una película de franquicia lucha por hallar su lugar en un universo cinematográfico salvaje y rebelde. The Franchise arroja luz sobre el caos secreto del mundo de películas de superhéroes para plantear la pregunta: ¿cómo se hacen las salchichas cinematográficas? Toda pifia tiene una historia de origen”. Y también hay protagonistas confirmados: Himesh Patel (Yesterday) y Aya Cash (llegada de The Boys o You’re the Worst) encabezan un reparto donde encontramos a Richard E. Grant, Daniel Brühl y Billy Magnussen.

“Con un toque hábil que sólo él puede aportar, Sam ha captado brillantemente la realidad del cine actual”, ha explicado Amy Gravitt sobre la serie, en calidad de vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO. “Jon es soberbio a la hora de replantear mundos que creemos que ya conocemos. Junto a Armando, han creado una obra cómica realmente hilarante. Estoy impaciente por ver más”.

El piloto de The Franchise se rodó antes de que estallara la huelga de SAG-AFTRA, con lo que la idea es no seguir trabajando en la serie hasta que las movilizaciones de actores y guionistas en Hollywood concluyan.

