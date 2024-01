Jodie Foster llega para revivir el fenómeno 'True Detective' con una esperanzadora y oscura nueva temporada

Fue hace ya 20 años cuando el director y guionista Nic Pizzolato decidió darle al mundo una nueva serie de detectives. Solo hizo falta el anuncio de Matthew McConaughey y Woody Harrelson como protagonistas para llamar la atención de los espectadores quienes, tras su estreno, comprobaron que las alabanzas por parte de los críticos eran merecidas: había nacido una de las series que pasaría a la historia como obra de culto.

Sin embargo, no lo olvidemos, True Detective nació como miniserie, por lo que no habría sido de extrañar que se hubiese quedado solo en eso. Pero, como muchas veces pasa con las producciones de éxito, la tentación era demasiado grande como para no convertir este título en una saga de miniseries independientes, sobre todo después de haber arrasado en nominaciones durante la temporada de premios de 2014.

De ahí que nacieran dos temporadas más: la segunda, protagonizada por Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn y Taylor Kitsch; y la tercera, con Mahershala Ali como el nuevo detective. Pero, quizá en parte por las expectativas tan altas a las que estaban sometidas, quizá porque nada podía compararse con aquella primera toma de contacto, en general, ambas acabaron siendo decepcionantes, tanto para la crítica como para los fans de la primera entrega.

A pesar de ello, nada ha impedido que, cinco años después del estreno de la última producción, HBO Max vuelva a darle una oportunidad con una cuarta temporada que, nos alegramos en confirmar, promete estar a la altura de lo que, todavía con esperanza, se espera de este título. Bautizada con el nombre Noche polar, la serie protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis acaba de estrenar su primer episodio, con el que parece lograr compensar el desencanto de algunos con las entregas anteriores.

Jodie Foster y Kali Reis en 'True Detective: Noche polar' Cinemanía

Nuevas detectives en Alaska

"... Porque no sabemos con qué bestias sueña la noche cuando sus horas se alargan tanto que ni Dios está despierto". La creadora Issa López escoge una frase de Hildred Castaigne, protagonista del cuento de terror El reparador de reputaciones, para advertirnos. Una acertada manera de introducir una premisa de misterio que pronto descubrimos que se transforma en algo más: en una historia de detectives, sí, pero también en lo que parece un cuento de miedo con características sobrenaturales.

Nos avisa, también, de que existen no dos, sino tres protagonistas en esta historia: dos detectives obsesionadas con su trabajo, con vidas personales difíciles y con la determinación para conseguir respuestas cuesten lo que cuesten, y el terrible paisaje nevado del Ártico, pues pronto descubrimos que no por nada se ha escogido Alaska como el escenario de la desaparición de ocho científicos.

Así, que Jodie Foster y Kali Reis liderasen el reparto fue la primera buena noticia de la vuelta de True Detective que, si de algo puede estar orgullosa, es del elenco con el que ha contado desde su estreno en 2014. La segunda ha sido esa noche helada e infinita que convierte a esta miniserie en una intriga tan cautivadora, responsable del aura mezcla de misterio y terror que embriaga esta nueva propuesta.

Jodi Foster en 'True Detective: Noche polar' Cinemanía

Para aquellos que no conozcan la serie, Noche polar presenta todas las características dignas del género para funcionar por sí sola con un caso que parece imposible, otro caso del pasado sin resolver que atormenta a una de las protagonistas y la relación de respeto y frialdad entre dos mujeres que se ven obligadas a trabajar juntas a pesar de sus diferencias.

Para los fans de aquella primera temporada de 2014, y a la espera de ver cómo evolucionará esta propuesta (recemos para que mantenga el nivel con el que nos ha ilusionado el primer episodio), parece que, por ahora, pueden estar contentos de que esta nueva entrega forme parte de True Detective.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.