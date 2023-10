¿Están tus películas favoritas entre las peor valoradas de 2023?

Si hay algo que todos los cinéfilos esperan con impaciencia son los Premios Oscar. Los galardones de la Academia premian lo mejor del año en el cine (o no), la excelencia cinematográfica y las películas que destacan por su inmensa calidad. Este año será La sociedad de la nieve la candidata de España en una ceremonia que, previsiblemente, contará con lo mejorcito de Hollywood, como Martin Scorsese o Christopher Nolan.

La némesis de las estatuillas son los Premios Razzie, que se celebran un día antes de que las estrellas de Hollywood llenen las butacas del Dolby Theatre y cuyas víctimas son las cintas de mala calidad que se han estrenado en los últimos 12 meses... y parece que este año van a tener complicado cuadrar todas las nominaciones. En estos casi nueve meses de 2023, ha habido largometrajes que han sido completamente defenestrados por la crítica y que lideran la lista menos honrosa de todas, la de peores películas del año (según Metacritic).

10.- 'La gente como vosotros'

Juntar en una misma película a leyendas de la comedia como Julia Louis-Dreyfus, Eddie Murphy o Jonah Hill debía ser sinónimo de risas. Pero no. Esta cinta dirigida por Kenya Barris, cocreador de America's Next Top Model, llegó a principios de año a las salas de cine y a Netflix, pero no gustó a casi nadie. Narra la estereotípica historia en la que dos personas se enamoran y deben que conocer a sus respectivos suegros. No funcionó.

9.- 'Tu casa o la mía'

Netflix ha estrenado este año auténticas joyas, aunque la plataforma es capaz de lo mejor y de lo peor. Para muestra, Tu casa o la mía, una comedia romántica protagonizada por las megaestrellas Reese Witherspoon (que no tiene buen recuerdo de Mark Wahlbeg) y Ashton Kutcher. También estrenada a principios de año, sucumbió a la críticas: "Peor que un episodio piloto rechazado de TV", escribió Observer.

8.- 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'

Además de las numerosas series, Marvel tenía preparado este año tres estrenos en los cines enmarcados dentro de su fase 5. El primero de ellos llegó en febrero, y no fue un gran comienzo para una franquicia de superhéroes que está perdiendo fuelle. Ant-Man y la Avispa: Quantumania es la tercera entrega de la saga protagonizada por Paul Rudd. Si ya contaba con el mayor presupuesto de la trilogía (200 millones) y obtuvo la peor recaudación de las tres (476 millones), la crítica emuló a la taquilla y no respondió positivamente.

7.- '¡Shazam! La furia de los dioses'

Los superhéroes no son tan rentables como en la década pasada. Si Marvel no atraviesa su mejor momento, DC aún menos. El universo capitaneado por James Gunn, que intentará salvar el año con la secuela de Aquaman, comenzó el 2023 estrenando la segunda parte de ¡Shazam!, titulada ¡Shazam: La furia de los dioses!, que al contrario que su predecesora tuvo una respuesta negativa por parte de la crítica y que no consiguió remontar el rumbo de una franquicia rodeada de polémica.

6.- 'Criminales a la vista'

La tercera producción de Netflix en esta lista es otra secuela. Criminales a la vista es la segunda parte de Criminales en el mar (2019), y en la que repiten tanto Adam Sandler como Jennifer Aniston (cuya hija en Friends ha cambiado radicalmente). Nick y Audrey Spitz volvían con un caso que, según Peter Travers de ABC, era "vago y estúpido". Eso sí, alcanzó el 'top-10' de películas de habla inglesa más vistas en 90 países.

5.- 'Sí quiero... o no'

¿Qué malo podría salir de una película si está protagonizada por estrellas de la talla de Richard Gere, Susan Sarandon, Diane Keaton, William H. Macy o una Emma Roberts que acaba de estrenar serie? Pues al parecer, muchas cosas. "A pesar de su reparto, no se puede escapar de su guión de pacotilla y su ejecución aún mas mala", dijo Fran Hoepfner de The Wrap sobre esta comedia romántica que no recaudó ni 5 millones en taquilla. Su director, Michael Jacobs, llevaba sin hacer una cinta desde 1994.

4.- 'Marlowe'

Un Liam Neeson como detective en 1939 y una adaptación de una novela de Benjamin Black que causó terror en la salas de cine. Pero la película no es una cinta de horror, sino un thriller neo-noir. Acompañados de secundarios de lujo como Jessica Lange o Diane Kreger, esta película de suspense fue un auténtico fracaso en taquilla (apenas 5 millones) como entre la crítica. Chuck Bowen escribió que "al principio puede que se tome como una parodia, pero las bromas nunca llegan".

3.- '65'

Adam Driver ha protagonizado algunas de las películas más exitosas de los últimos tiempos, aunque este año (y hace 65 millones) se ha estrellado. 65 fue una apuesta de ciencia ficción por parte de Sony que ni siquiera consiguió igualar su título en recaudación y que "a pesar de haber películas peores, es de esas pocas que consiguen malgastar todo su potencial", tal y como opinó Chase Hutchinson.

2.- 'Los chicos del maíz'

Si las segundas partes casi nunca fueron buenas, los reboots tampoco. La nueva versión de Los chicos del maíz (1984), el clásico que adaptaba la novela homónima del rey del terror, Stephen King, lo demuestra. La cinta, a pesar de estrenarse en 2020 en Estados Unidos, llegó a España en marzo de este año y no consiguió remontar las salvajes críticas que recibió en su momento. Tacharon de "imposible de ver" a esta película que se cuela en esta lista por méritos propios.

1.-'Winnie the Pooh: Miel y Sangre'

La lista la encabeza una de las cintas más locas y excéntricas de los últimos tiempos. Winnie the Pooh: Miel y Sangre es un largometraje independiente en el que el oso cariñoso se convierte en un asesino en serie después de que Christopher Robin les abandonase para irse a la universidad. El gore conquista el Bosque de los 100 acres en un proyecto defenestrado por la crítica y que es, por pleno derecho, la peor película de todo 2023. "Lo que podía haber sido una idea tonta medio decente se convierte en una total pesadilla de malas decisiones y terrible realización cinematográfica", escribía Miles Klee en Rolling Stone.

