Este guionista ha dado con la clave de por qué fracasó el Universo DC

Desde el estreno de Black Adam a finales del año pasado, a DC no le ha funcionado ni una sola película. ¡Shazam! La furia de los dioses, Flash y Blue Beetle han ido estrellándose en taquilla, y las perspectivas con respecto a Aquaman y el reino perdido (a estrenarse estas Navidades) no son buenas pese a los 1.000 millones de dólares que ganó la entrega anterior. El cambio de ciclo es inminente, además: James Gunn como líder de DC Studios ha empezado a orquestar un reinicio total, con Capítulo 1: Dioses y monstruos y su Superman Legacy, que mueve aún más a la impresión de que la fase actual no da más de sí.

Dicha fase ha durado 10 años, desde el estreno de El hombre de acero. Los dramas que han atravesado DC y Warner Bros. desde entonces son demasiados como para intentar siquiera resumirlos, pero baste decir que en todo este tiempo el Universo DC nunca se ha librado de una sensación de caos, que brillaba por contraste frente a la férrea arquitectura de Marvel. David S. Goyer, en tanto a guionista, fue un testigo privilegiado de los primeros años en que este caos se consumaba. Había pasado de escribir El caballero oscuro para Christopher Nolan, a hacer lo propio con El hombre de acero de Zack Snyder. Y ahí se torció todo.

Goyer ha sido entrevistado recientemente en el podcast Happy Sad Confused. Ahí ha hablado tanto de un guion de Star Wars que quería que lo dirigiera Guillermo del Toro, como de otro de la saga Blade que habría firmado David Fincher. Pero sobre todo ha podido reflexionar sobre el devenir del Universo DC, explicando que todo empezó a ir mal después de El hombre de acero. Tras presentar a Henry Cavill como Superman en este film, lo lógico habría sido desarrollar una secuela directa centrada en el personaje (esa secuela que se nos prometió brevemente luego del estreno de Black Adam). Pero el estudio cambió de idea.

En lugar de eso, Goyer terminó escribiendo Batman v Superman: El amanecer de la Justicia, que pasaba directamente a unir a Superman con Batman (Ben Affleck) y Wonder Woman (Gal Gadot) además de anticipar la incorporación del resto de miembros de la Liga de la Justicia. Goyer sostiene que no era forma de hacer las cosas. “Fui consciente de la presión que estábamos recibiendo de Warner Bros., que era ‘necesitamos nuestro propio Universo de Marvel’”, cuenta sobre los días en que de repente se vio escribiendo Batman v Superman como antesala a una película tan criticada como Liga de la Justicia.

“Otra cosa difícil en su momento fue la caótica puerta giratoria de ejecutivos de Warner Bros. y DC. Cada 18 meses entraba alguien nuevo y nos daba con el látigo. Cada persona nueva decía ‘¡vamos a hacerlo todo más grande!’”, continúa. “Recuerdo que en un punto la persona que dirigía entonces Warner Bros. hizo una revelación que contemplaba unas 20 películas próximas durante los siguientes 10 años. ¡Pero ninguna de ellas había sido escrita aún! Era increíble cuánta arquitectura había en el aire. Esa no es forma de construir una casa”.

