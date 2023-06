Pero, ¿adónde puede ir el Universo de DC después de 'Flash'?

Con Flash ocurre algo muy ingrato, y es que es la experiencia que podamos tener de la película está marcada por todo lo que sabemos que ha ocurrido tras las cámaras. No es tanto que sea difícil ver a Barry Allen como alguien ajeno al historial de agresiones y delitos de su intérprete Ezra Miller (al fin y al cabo no es la primera celebridad de Hollywood cuestionable con la que nos topamos), sino que a un nivel puramente corporativo, de asumir Flash dentro de un plan de DC Studios y Warner Bros., la película respira en un escenario muy complejo.

No ha quedado otra por cómo la película ha arrastrado su desarrollo a lo largo de siete años: siete años en los que DC y Warner han cambiado drásticamente, con incontables desvíos de rumbo y bailes de puestos. Lo principal que podríamos decir de este ámbito, dejando de lado todo lo de Miller, es que Flash llega al poco de un cambio en la jerarquía de poder de DC, como le gustaba a Dwayne Johnson decir que iba a provocar Black Adam. La película en efecto tuvo que ver con algo así, pero para su perjuicio: Black Adam, que pertenece a la misma continuidad que Flash, no ha funcionado en taquilla y no va a tener secuela.

El desembarco fallido de The Rock en DC ha tenido otras consecuencias, además: la ambición de Johnson le hizo intentar falsear las cifras de taquilla para generar la idea de que Black Adam merecía secuela, al tiempo que aprovechaba el momentáneo vacío directivo en DC para atraer a Henry Cavill y colocarle en su película conduciendo a la promesa de que habría una secuela de El hombre de acero. Cuando dicho vacío fue ocupado por James Gunn y Peter Safran todo se fue a la porra: Johnson se ha enemistado con Warner, El hombre de acero 2 no va a existir y Cavill se ha quedado con las ganas de volver a ser Superman.

Gunn y Safran también han cancelado Wonder Woman 3, mientras el fracaso de ¡Shazam! La furia de los dioses certifica el agotamiento de otro personaje clave de la cronología que inauguró el Snyderverso. Así llegamos a Flash, que nos presenta al personaje de Miller como miembro de la Liga de la Justicia. ¿Quiénes son los otros miembros? Wonder Woman y Superman, que no tendrán más películas en solitario, además del Batman de Ben Affleck (que ha asegurado que esta es su despedida), el Cyborg de Ray Fisher que fue despedido tras desencadenar una investigación de las irregularidades de Warner, y Aquaman.

Después de 'Flash'

Es decir, Jason Momoa, que estrena a finales de año Aquaman and the Lost Kingdom, secuela aplazada lo indecible. Aún es pronto para calibrar tanto el recorrido de Flash como propiamente el de Aquaman 2, pero asumiendo que vayan bien en taquilla, ¿cuál puede ser su futuro? ¿Y qué relación entablarían con Blue Beetle, la otra película de DC de este verano, que llega el 18 de agosto? Ocurre, en fin, que tras 2023 no hay más películas de la continuidad principal programadas. Todo podría terminar con Aquaman and the Lost Kingdom, el próximo 20 de diciembre.

Por todo ello, el esfuerzo de Flash es algo así como quijotesco. Es una película que pretende celebrar el legado de un universo ya prácticamente desarticulado, que pretende invocar el dramatismo sembrando incoherencias en una línea temporal que no ha conocido otra cosa. Hasta quiere fabricar un “efecto nostalgia” con respecto a El hombre de acero, la película que espoleó esta continuidad hace justo diez años.

Flash no va a ningún lado. Por delante no tiene más películas de Batman, Wonder Woman, Superman y Cyborg. Tampoco, en directa consecuencia, es posible intentar otra Liga de la Justicia. Ni siquiera parece probable que Miller pueda reaparecer en el futuro como Flash, tras todos los problemas que le ha dado a Warner y lo inestable que ha resultado ser. Flash no tiene futuro. Y, por si necesitamos más pruebas, ahí está todo lo que andan planificando James Gunn y Peter Safran.

A estas alturas, ya no es tan necesario que nos pellizquen para convencernos de que no estamos soñando: Flash tiene un nuevo tráiler que confirma que la película de Ezra Miller como el Velocista Escarlata de DC es real, y que se estrenará el 16 de junio.

Una vez transcurra 2023 asumimos que no habrá Batgirl (cancelaron su estreno cuando ya estaba rodada) y que puede que tampoco haya Supergirl (Sasha Calle es presentada con aplomo en Flash, pero la película tiene demasiado equipaje como para garantizarlo), ni mucho menos un Batman con Michael Keaton volviendo (otra reaparición suya fue eliminada junto a Batgirl). Para 2024, año que se antoja muy complejo además por la huelga de guionistas, DC solo tiene planeado el estreno de Joker: Folié a deux, el 4 de octubre. La secuela de Joker pertenece, por supuesto, a una continuidad distinta a la de todo este jaleo.

Se conoce como Elseworlds, y también está por ahí lo que Matt Reeves ha empezado a construir con The Batman. Esta película tendrá secuela (aunque va a retrasarse lo suyo) y varias series empezando por El Pingüino, todas alejadas de la injerencia de Barry Allen. A través de los Elseworlds podemos volver al calendario llegado 2025, cuando ha sido fijado algún que otro estreno. Por supuesto, sin nada que ver con Flash.

En 2025, se supone, empezará de verdad el plan de Gunn y Safran. Que consistirá en preparar un molde Marvel desde el principio, dividido por Fases. Como Fase 1 tenemos Capítulo 1: Dioses y monstruos, y han trascendido como proyectos dos nuevas versiones de Batman y Superman. The Brave and the Bold y Superman Legacy, que dirigirá y escribirá el propio Gunn con la idea de estrenarla el 11 de julio de 2025. A partir de ahí quién sabe lo ocurrirá, pero desde luego Flash habrá quedado lejos con su carácter de evento marcado por la intrascendencia.

