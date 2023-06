'Batman': Andy Muschietti ('Flash') es el favorito para dirigir 'The Brave and the Bold'

Este 16 de julio se estrena por fin Flash, con la idea de jugar con la continuidad del Universo DC gracias a paradojas temporales. Un gesto irónico, porque la continuidad del Universo DC es en sí misma un caos, y además la película con Ezra Miller ejercería como una especie de canto de cisne para esta convulsa fase de la factoría. Esto se debe a que DC Studios ahora está en manos de James Gunn y Peter Safran, que quieren ajustar la franquicia a un modelo más similar a Marvel Studios.

Según este modelo, eventualmente alcanzaremos un reinicio que tome la forma de Capítulo 1: Dioses y monstruos, toda una fase que presente nuevas versiones de los personajes icónicos de DC. El mismo Gunn va a dirigir en este marco Superman Legacy (prevista para el verano de 2025), siendo Batman: The Brave and the Bold otro proyecto confirmado. Esta fase no tiene por qué olvidarse enteramente de todo lo desarrollado en la etapa anterior (llamémosla Snyderverso, post-Snyderverso o lo que sea), y la prueba está en cómo se anda planificando The Brave and the Bold.

The Hollywood Reporter se hace eco de que Warner Bros. y DC Studios están sopesando candidatos para dirigir esta nueva entrega de Batman (sin nada que ver con el Caballero Oscuro de Matt Reeves y Robert Pattinson, que pertenece a la línea Elseworlds), y que nadie tiene más apoyos que Andy Muschietti. Que es, claro, el director de la misma Flash que se estrena en cuestión de días, y que ha dejado muy contentos a los productores. Gunn ha alabado personalmente el resultado de Flash junto a otras figuras como Tom Cruise o Stephen King.

La crítica no ha respondido con el mismo entusiasmo, pero ahora queda escuchar al público, y si Flash es efectivamente un éxito Muschietti podría terminar de lograr los apoyos para hacerse cargo de The Brave and the Bold. Al fin y al cabo, este director argentino ya le ha dado alegrías en el pasado a Warner, pues fue él quien firmó la adaptación en dos partes de la novela It, obteniendo una excelente recaudación. Tiene por otra parte sentido que se le vincule a The Brave and the Bold, pues en Flash ya ha lidiado con hasta dos Batman: el de Michael Keaton y el de Ben Affleck.

The Brave and the Bold, por otra parte, apela a una línea de cómics que empezó a publicarse en los 50 a manos de Grant Morrison, dedicada a juntar a Batman con otros personajes de DC desde un tono ligero y colorido. Ese fue el planteamiento de la serie animada de 2008 The Brave and the Bold (titulada en España El intrépido Batman) y de cara a la película ya ha trascendido que unirá concretamente a Batman con su hijo Damian, que resulta ser Robin y un chaval con el que es difícil lidiar.

“Es un pequeño hijo de perra, y por eso es mi Robin favorito”, dijo Gunn hace tiempo sobre Damian Wayne. The Brave and the Bold aún no tiene fecha de estreno.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.