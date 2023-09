Por qué Willem Dafoe no vuelve en 'Aquaman y el reino perdido'

Parecía que, tras su intimidante racha de fracasos (Black Adam, ¡Shazam! La furia de los dioses, Flash y Blue Beetle), Warner iba a optar por estrenar sin ceremonias su siguiente film de DC, Aquaman y el reino perdido. Al fin y al cabo la nueva aventura de Jason Momoa pertenece a una continuidad que se dejará de lado según comience James Gunn con su reinicio, pero al mismo tiempo no se ha olvidado que la primera Aquaman, en 2018, funcionó muy bien en taquilla. Así que, mejor tarde que nunca, ya tenemos tráiler.

En principio Aquaman y el reino perdido se estrena estas Navidades, aun cuando desde el estudio se haya tanteado retrasar el lanzamiento al año que viene (la huelga de actores impide que sus estrellas acudan a promocionarla). Más allá de lo que ocurra con esto, el tráiler de Aquaman 2 permite hacerse una idea cercana de qué nos espera en esta película. Por un lado confirmamos que el rol de Amber Heard como Mera va a ser bastante testimonial (aunque el director James Wan asegure que esa era la idea original, sin que haya influido su juicio contra Johnny Depp), pero también descubrimos que no hay ni rastro de Willem Dafoe.

Para Aquaman y el reino perdido vuelve Momoa como Arthur Curry, Temuera Morrison como su padre Tom, Nicole Kidman como su madre Atlanna, Amber Heard (un poco) como Mera, Patrick Wilson como Orm (pasando de ser enemigo de Aquaman a su forzoso aliado) y Yahya Abdul-Mateen II como Black Manta (que ahora es el villano principal y la amenaza común contra la que se tienen que aliar Aquaman y Orm). Todos ellos aparecen en el tráiler, pero no así Dafoe como Vulko. Este es el mentor de Arthur Curry, y como no hay ni rastro de él en el avance Entertainment Weekly le ha preguntado a Wan por su paradero.

En efecto, Dafoe no vuelve para Aquaman 2. “Willem no sale en esta, no. Parte de la razón fue porque su agenda no encajó con nosotros”, aclara el director de la película. Dafoe es un actor de lo más ocupado, pero el que no haya podido repetir en Aquaman 2 ha conducido a un importante cambio en su planteamiento. “Eso me permitió ampliar el papel de Atlanna. Atlanna se convierte en última instancia en la consejera de Arthur. Como Arthur no es de este mundo, ella le ayuda a entender mejor la Atlántida y la política de cómo funcionan las cosas”.

Así que entendemos que Dafoe no está, pero que a cambio el personaje de Nicole Kidman adquirirá protagonismo. Tampoco es un mal trato.

