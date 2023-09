'American Horror Story: Delicate': fecha de estreno y dónde ver la temporada 12 en España

Las últimas noticias relacionadas con American Horror Story no han sido precisamente positivas. Angelica Ross ha denunciado públicamente la transfobia que sufrió por parte de Emma Roberts en el set de rodaje de AHS: 1984, la novena temporada de la antología de terror creada por Ryan Murphy allá por 2011. La actriz, que también apareció en AHS: Double Feature, ha aprovechado que la sobrina de Julia Roberts protagoniza la entrega 12 de la serie, AHS: Delicate, cuyo primer episodio ya está disponible en Estados Unidos, pero no en España.

La temporada 12 de American Horror Story sigue la tradición de estrenarse con la llegada del otoño y el pasado 20 de septiembre llegó el primer capítulo a la plataforma Hulu en Estados Unidos, donde se pueden ver los contenidos del canal FX, en el cual se emitieron las primeras entregas. La antología regresa un año después de AHS: NYC y lo hace con nuevos miembros en el reparto que son muy conocidos entre el público.

Sinopsis de 'American Horror Story: Delicate'

Basada en el libro Delicate Condition de Danielle Valentine, American Horror Story: Delicate, cuenta la historia de Anna Alcott, una estrella de Hollywood que está desesperada por tener un hijo con su marido Dexter. Su amiga Siobhan la intenta advertir de los efectos que tendrá esto sobre su carrera, pero la actriz no da su brazo a torcer, a pesar de que siente que algo o alguien está haciendo todo lo posible para frustrar todos sus intentos de ser madre. Al final, se queda embarazada mediante fecundación in vitro, pero tras una serie de visiones y de encuentros extraños, su doctor le informa de que ha sufrido un aborto. El problema es que Anna no le cree.

Emma Roberts y Kim Kardashian en 'American Horror Story: Delicate'. FX

Reparto de 'American Horror Story: Delicate'

Ryan Murphy ha decidido ir con todo en esta temporada 12 y, además de contar con colaboradores habituales tanto en la antología como en otros de sus trabajos, ha sumado caras muy célebres al reparto de esta nueva entrega. La protagonista absoluta es Emma Roberts, que ya ha aparecido en cinco historias de la franquicia (Coven, Freak Show, Cult, Apocalypse y 1984), además de encarnar a la mítica Chanel en Scream Queens.

La actriz estará secundada por rostros familiares de la serie, como Billie Lourd, Denis O'Hare o Leslie Grossman, pero la verdadera novedad esta temporada está en dos personajes interpretados por dos personas cuya profesión no está ligada al mundo de la actuación: la archiconocida Kim Kardashian da vida a Siobhan, la mejor amiga, mientras que Cara Delevigne, que sí que ha participado en más producciones (como Ciudades de papel, 2016 o Carnival Row) encarna a Ivy.

'American Horror Story 12 Delicate' Kim Kardashian FX

Completan el reparto de AHS: Delicate los actores Matt Czuchry (The Good Wife), Michaela Jaé Rodriguez (protagonista de Pose, también creada por Ryan Murphy), Annabelle Dexter-Jones (Succession) Odessa A'zion (Hellraiser, 2022), Julie White (saga Transformers) y Debra Monk (New Amsterdam), entre otros.

¿Cuándo se estrena 'American Horror Story: Delicate'?

El primer capítulo de la temporada, titulado "Multiply the Pain" (Multiplica el dolor) llegó el pasado 20 de septiembre a la plataforma Hulu en Estados Unidos. Para España habrá que esperar todavía un poco más, ya que no se ha oficializado ninguna fecha para su estreno, aunque si se sigue la tónica de las temporadas anteriores, debería estar disponible antes de final de año y se estima que sea en Disney+ donde sí se pueden ver las 11 temporadas anteriores en nuestro país.

Dónde ver 'American Horror Story: Delicate'

Las once temporadas anteriores están disponibles en Disney+, por lo que esta duodécima entrega también se podrá ver a través de la plataforma, aunque por el momento no se conoce la fecha a la que llegará a España. Mientras tanto, se pueden disfrutar las otras historias terroríficas anteriores de la antología para amenizar la espera.

