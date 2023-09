Emma Roberts es acusada de transfobia en el set de rodaje de 'American Horror Story' y ella misma se disculpa

Aprovechando el estreno de American Horror Story: Delicate, la actriz Angelica Ross, colaboradora habitual del creador Ryan Murphy, ha cargado contra otra de sus compañeras de reparto en esta serie de antología. Ni más ni menos que contra Emma Roberts.

Aunque ambas intérpretes han trabajado de nuevo bajo las órdenes de Murphy en la temporada 12 de la icónica serie de terror, lo cierto es que los problemas surgieron durante el rodaje de AHS: 1984. Ross explicaba a través de un vídeo compartido en su cuenta de Instagram cómo la sobrina de Julia Roberts y scream queen por antonomasia de los últimos años sacaba a relucir su peor transfobia y su lado más desagradable durante las grabaciones.

Entre bromas, Roberts decía al director de uno de los episodios "Angelica está siendo mala", mientras este se ponía serio y señalaba "bien damas, volvamos al trabajo". Un momento en el que Roberts lanzaba un dardo envenenado a Ross: "Ella dijo entonces, '¿No querrás decir, dama?’. Se dio la vuelta y se tapó la boca con la camiseta", ha afirmado Ross en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram.

Ross decidió pasar por alto ese instante, ya que Roberts había tenido problemas con otros compañeros de reparto en el pasado y habían terminando afectando a quienes la señalaban, pero ahora reconoce que su "sangre estaba hirviendo".

Las polémicas persiguen a Emma Roberts

A partir de entonces su relación se enfrió por completo. "No le hablé a esa zorra durante el resto del tiempo. Teníamos escenas juntas y nunca hablaba con ella. Notó mi energía y me preguntó si estaba bien. Has estado jugando mentalmente con toda la gente del rodaje. No juegues conmigo", añadía una enfadadísima Ross.

Las reacciones de muchos no se hacían de esperar. No es la primera vez que el carácter que la actriz demuestra en las secuencias parece traspasar la pantalla. En 2013, Roberts era detenida después de agredir a su novio por aquel entonces, Evan Peters, el también actor fetiche de Murphy. Algo que provocó que su nombre volviera a resucitar constantemente con otras polémicas posteriores.

Ross continuaba encendiéndose en sus redes sociales, donde compartía otros momentos desagradables junto a Roberts y pedía encarecidamente a sus seguidores que no incitaran a la violencia contra ella.

"¿La parte más divertida? Estamos todos sentados y estoy imitando el acento de Cody. No sabía que tenía uno. Emma luego copió mi voz y mi risa y la bajó varias octavas. Me estremecí. Ella me leyó en busca de sangre con mis propias palabras. Por supuesto, después de eso, fui consciente de mi voz en el set", revelaba Ross en Twitter.

"Permitidme que deje algo absolutamente quede claro. Agradezco el apoyo pero, por favor, no bromeéis sobre la violencia hacia Emma. Bromead sobre que ella tendrá que rendir cuentas. Eso es gracioso".

Las disculpas de Emma Roberts a Angelica Ross

A pesar de todo, Ross acababa confesado que Roberts se ponía en contacto con ella con el objetivo de disculparse. "Gracias Emma Roberts por llamarme y disculparte, reconociendo que tu comportamiento no fue el de un aliado. Dejaré la línea abierta para dar seguimiento a su deseo de hacerlo mejor y apoyar causas de justicia social con su plataforma", confesaba la norteamericana.

Conocida por sus participaciones en series como Pose o Claws, y su papel como activista por los derechos de las personas trans, Ross forma parte de la nueva temporada de American Horror Story, donde coincide con otras actrices transgénero como la ganadora del Emmy Michaela Jaé (MJ) Rodriguez.

