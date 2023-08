Margot Robbie fue rechazada como actriz en 'American Horror Story'

En los últimos tiempos Margot Robbie ha mostrado gran intuición para escoger proyectos, encontrando su culmen con Barbie. La película de Greta Gerwig sobre la muñeca de Mattel ha superado los 1.000 millones de dólares y va camino de convertirse en el film más taquillero del año superando a Super Mario Bros. La película, habiendo confirmado el estrellato de Robbie y el cariño granjeado entre el público. Pero claro, Robbie no siempre ha sido famosa. Y en su día le costó lo suyo despegar.

Fue a partir de 2013, con El lobo de Wall Street, cuando Robbie empezó a ser alguien. Por entonces hubo de encadenar alguna que otra audición fallida, y justo acaba de salir a la palestra la que hizo para American Horror Story. Eric Dawson suele ser el director de cásting de las series de Ryan Murphy (ha participado tanto en Glee como en Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer), y fue quien designó el reparto de la segunda temporada de American Horror Story, subtitulada Asylum.

Corría 2011, y Dawson tuvo que juzgar si elegía a Robbie para un papel que no ha llegado a desvelar. Lo ha contado en el programa In the Envelope: The Actors’ Podcast, asegurando que aunque Robbie no lograra aparecer en American Horror Story, todos se dieron cuenta de que esa actriz tenía algo especial. “Margot tiene ese factor X”, asegura Dawson. “Fue una de mis audiciones favoritas de todos los tiempos, justo antes de su gran salto. Era una estrella. Fue alucinante su atractivo estelar desde el momento en que entró en la habitación”.

“A pesar de que no obtuvo el papel es una de esas cosas que, como director de cásting, piensas: ‘es una estrella, ¿qué hacemos con ella?’ Pero estuvo fuera de nuestro alcance contratarla”, prosigue Dawson. “Aunque en realidad esa es la parte divertida de los cástings, ver a personas cuya carrera solo está empezando a crecer”. Luego de su rechazo en Asylum (que protagonizaron Evan Peters o Sarah Paulson) llegarían las nominaciones al Oscar para Robbie y papeles tan queridos por el público como Harley Quinn o la propia Barbie.

Dawson ha disfrutado mucho siguiendo su carrera, mientras American Horror Story ha seguido adelante. Este 20 de septiembre, de hecho, empieza su temporada 12. Se titula American Horror Story: Delicate y se basa en la novela Delicate Condition de Danielle Valentine, descrita como una actualización feminista de La semilla del diablo. En el reparto figura Emma Roberts junto a Cara Delevingne o Kim Kardashian, y en España podremos ver la serie a través de Disney+: en cuyo catálogo está el resto de temporadas, pero ninguna en la que aparezca Robbie.

