El día en que 'Barbie' derrotó a Batman: supera a 'El caballero oscuro' como lo más taquillero de Warner en EE.UU.

Apenas 16 días tardó Barbie en superar los 1.000 millones de dólares de recaudación. Al hacerlo resultó ser la película producida por Warner Bros. que más rápido había alcanzado esta marca, al tiempo que resultaba ser la octava que lo conseguía en los 100 años de historia de este estudio de Hollywood. La película de Greta Gerwig culminaba así una andadura en taquilla marcada por los récords y por un fenómeno tan divertido como el Barbenheimer (en función a su coincidencia en taquilla con Oppenheimer, de Christopher Nolan).

Pero aún quedaban récords que batir. Desde que llegó a cines de todo el mundo entre el 20 y el 21 de julio, Barbie ha mantenido un sólido número 1 en la taquilla de múltiples mercados, sin que apenas haya conseguido desafiarle Megalodón 2: La fosa. Hoy lleva recaudados globalmente 1.191 millones de dólares, mientras que ciñéndonos a la taquilla de EE.UU., y según recoge Variety, acaba de superar los 537.5 millones de dólares. Lo que supone otro logro para Warner como major.

Y es que, habiendo amasado esa cantidad, Barbie acaba de convertirse en la película más taquillera dentro de EE.UU. en la historia de Warner. Ha superado los 536 millones de dólares que obtuvo El caballero oscuro en 2008 (otro film de Christopher Nolan como el que acaba de batir en buena lid), y aún se encuentra con fuerza suficiente como para que haya previsiones de que ahí no paren los récords. En 2011 Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2 se convirtió en el film más taquillero de la historia de Warner al ganar 1.340 millones. Hoy por hoy, no parece descabellado que Barbie se acerque a esa suma.

En los próximos días Barbie tiene la opción de convertirse en la película que más dinero le ha dado a Warner en toda su historia, mientras que en el baremo de 2023 los logros siguen siendo impresionantes. Super Mario Bros. La película es el film más taquillero dentro de EE.UU. en lo que llevamos de año, con su recaudación de 574 millones de dólares, y es del todo probable que Barbie acabe alcanzando esa cifra para ser igualmente el film más exitoso de la taquilla doméstica en 2023.

¿Y si no quiere parar ahí? Super Mario Bros. ha ganado además 1.350 millones de dólares a nivel mundial: todavía es el film más taquillero del año si no contamos la avalancha de Avatar: El sentido del agua (inaugurada en 2022), pero Barbie bien podría superarlos. Ya ha batido al fontanero de Nintendo, a fin de cuentas, en lo relativo al fin de semana de apertura: ganó 162 millones frente a los 146 de Super Mario Bros.

Por último, todas estas marcas han facilitado que Barbie sea asimismo el film más taquillero jamás dirigido por una mujer, superando a esa Capitana Marvel que codirigió Anna Boden junto a Ryan Fleck. Su éxito, por ahora, no tiene techo. Come on, Barbie, let’s go party.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.