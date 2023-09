Margot Robbie fue rechazada en esta serie de terror justo antes de que Scorsese se fijara en ella

A Margot Robbie le faltaba algo para ser considerada una estrella: un éxito de taquilla con ella como protagonista. Todo lo demás (talento, atractivo, frescura y encanto) lo tenía, y en abundancia. Pero esa película que llenara salas una semana tras otra seguía resistiéndose. No fue Aves de presa, ni Babylon, ni mucho menos Ámsterdam, que recaudó en España poco más de 600 mil euros. El incontestable resplandor de la intérprete australiana corría el riesgo de oscurecerse. Y, entonces, llegó Barbie.

Esta sátira rosácea patrocinada por Mattel se acerca a los 1400 millones de euros, 45 días después de estrenarse. Sólo Denzel Washington ha sido capaz de defenestrar a la muñeca, y ha tenido que ser casi al final de su vida útil (en muchos países, Barbie está a punto de mudarse al streaming) y a balazos, gracias a la tercera entrega de The Equalizer. A Margot Robbie no le queda más que esperar a la temporada de premios: su nominación a mejor actriz protagonista es casi inevitable (en los Óscar, sería la segunda, tras Yo, Tonya).

Sin embargo, hace poco más de diez años, cuando Margot Robbie llegó a América, sus perspectivas eran bien distintas. La gloria de las alfombras rojas y las cascadas de premios y millones parecían muy remotas. Aún se alejarían más cuando el director de casting de una conocida serie de terror la acompañó hasta la puerta y le dijo que, tristemente, no tenían nada para ella.

Una historia laboral americana

La australiana se había curtido en la pequeña pantalla de su país natal desde los diecisiete años. Sin embargo, su aterrizaje en Estados Unidos la hizo comprender que, en América, el ritmo de trabajo estaría en las antípodas del que había disfrutado en Oceanía. Como una irónica invitación para que tomase un avión de regreso, su primer papel en Estados Unidos fue el de una azafata en la serie Pan Am, que protagonizó junto a Cristina Ricci.

A partir de aquí, se abre una brecha de dos años sin aparecer en la pequeña o en la gran pantalla. El motivo de que esto no ocurriese se debió, en última instancia, a Ryan Murphy. El creador de American Horror Story, después de triunfar con su primera temporada, no tardó en desarrollar una segunda historia de terror americana, que, en este caso, tendría un manicomio como núcleo narrativo. El título, suponemos, no le llevó demasiado tiempo: American Horror Story: The Asylum.

Margot Robbie probó suerte y optó a uno de los papeles, pero fue rechazada. Aquella fue “una de mis audiciones favoritas de todos los tiempos”, contó Eric Dawson, director de casting de la serie, en un pódcast. Según Dawson, en cuanto Robbie entró en la habitación en la que examinaban a las actrices, todos los presentes supieron al instante que estaban ante una estrella.

A pesar de eso, Robbie no consiguió el papel. Un año más tarde, Scorsese la elegiría para interpretar a la Duquesa, la deslumbrante mujer florero de Jordan Belfort. Y, desde entonces, sus acciones en Hollywood no han hecho más que subir.

