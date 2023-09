'The Equalizer 3' con Denzel Washington lidera la taquilla en España con un millón y medio de euros

La tercera entrega de la saga de acción The Equalizer protagonizada por Denzel Washington ha entrado con fuerza en la taquilla española. No solo ha sido la más taquillera del fin de semana, con casi un millón y medio de euros recaudados, según los datos aún provisionales de ComScore Movies, y desbancando a Campeonex de Javier Fesser en su tercera semana, sino que además supera y por mucho los más de 800 mil euros que obtuvo The Equalizer 2 en 2018 y en un debut entonces, en el verano de hace cinco años, en la que fue superada por taquilla por los 2 millones de euros de Megalodón (de la que precisamente también hace pocas semanas nos llegó la secuela).

También se da el dato curioso que tanto la primera, de 2014, como la segunda llegaron a acumular en su momento en los cines españoles una recaudación final en torno a los 3,5 millones de euros. Ahora, viendo las cifras de su primer fin de semana, The Equalizer 3, que al igual que las anteriores ha vuelto a dirigir Antoine Fuqua, parece que muy probablemente va a convertirse en la más taquillera de la franquicia.

A nivel global, ha ingresado 68,1 millones de dólares (unos 63 millones en euros), de los que 42 se corresponderían a Estados Unidos y Canadá donde ha debutado también en el primer lugar. La primera finalizó su recorrido comercial en los cines de todo el mundo con 192,3 millones de dólares en 2014 y la segunda con 190,4.

En cuanto a la taquilla española, la cifra del millón y medio de euros es casi lo mismo que lleva recaudado lo más reciente en superhéroes de DC Blue Beetle (con 1,6 millones en dos semanas y media), y también ha sido la única de las novedades del pasado viernes en entrar en la lista de las diez más taquilleras. Para encontrar el segundo estreno con mejor recaudación debemos descender hasta la decimotercera posición con la comedia de ciencia ficción española ¡Salta! dirigida por Olga Osorio con 98.469 euros.

Las diez más taquilleras en España (del 1 al 3 de septiembre)

1 - The Equalizer 3. 1.447.820 euros y 195.956 espectadores en tres días.

2 - Campeonex. 1.055.663 euros (y en 17 días, 7.228.419 euros y 1.174.893 espectadores).

3- Barbie. 517.979 euros (y en 46 días, 31.402.724 euros y 4.909.094 espectadores).

4 - Oppenheimer. 485.530 euros (y en 46 días, 18.639.665 euros y 2.783.458 espectadores).

5 - Megalodón 2: La fosa. 399.279 euros (y en 31 días, 10.780.897 euros y 1.599.908 espectadores).

6 - Ninja Turtles: Caos mutante. 368.536 euros (y en diez días, 1.466.083 euros y 232.273 espectadores).

7 - Elemental. 325.765 euros (y en 45 días, 11.645.421 euros y 1.882.626 espectadores).

8 - Gran Turismo. 216.935 euros (y en 24 días, 3.210.356 euros y 491.494 espectadores).

9 - Mi soledad tiene alas. 198.453 euros (y en diez días, 833.165 euros y 130.133 espectadores).

10- Háblame. 148.965 euros (y en 24 días, 2.077.956 euros y 319.988 espectadores).

