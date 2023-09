Esta es la violenta película de Denzel Washington que todo el mundo está viendo en Netflix por el tirón de 'The Equalizer 3'

Mientras The Equalizer 3 domina este fin de semana el top de la taquilla tanto en EE UU como en España, Denzel Washington hace doblete puesto que también protagoniza la película que se ha encaramado a lo más alto del top de lo más visto en Netflix en nuestro país. Los dos son títulos de acción que demuestran la solidez del actor estadounidense en el cine policiaco.

Pequeños detalles lleva desde el 31 de agosto siendo la película más vista en Netflix España. Curiosamente, en HBO Max se ha mantenido como la cuarta durante ese mismo periodo de tiempo (y habiendo sido incorporada mucho antes a su catálogo). No es la primera vez que este thriller dirigido por John Lee Hancock demuestra su poder de atracción sobre el público español: su estreno en salas en marzo de 2021 fue como número uno en una época aún sometida por la pandemia de covid.

No obstante, se podría decir que el paso por cines de Pequeños detalles fue relativamente desapercibido; o, al menos, no tan intenso como para anticipar el tirón que está demostrando en streaming. Al efecto de empuje de la presencia de The Equalizer 3 en la cartelera actual se puede sumar el propio atractivo estelar del reparto de Pequeños detalles, que cuenta con actores tan populares como Jared Leto y Rami Malek redondeando la propuesta junto a Denzel Washington.

A pesar de todo, el camino de Pequeños detalles hasta la pantalla fue largo y complejo. John Lee Hancock escribió el guion en los años noventa, pero no consiguió interesar a ningún director para llevarlo a cabo. Antes de que el futuro director de The Blind Side decidiera ponerse él mismo detrás de la cámara, el libreto pasó por las manos de cineastas de primera línea como Steven Spielberg (quien lo rechazó por considerarlo demasiado macabro) o Clint Eastwood.

'Pequeños detalles': sinopsis del argumento

En Pequeños detalles estamos ante un thriller de la vieja escuela que ningún momento se esfuerza por maquillar el momento en el que fue escrito: la eclosión del policiaco de impacto de la década de los noventa, representado por títulos clásicos como El silencio de los corderos (1991) o Seven (1995). Ese tono narrativo vintage es uno de los principales alicientes de una aproximación al género muy distinta que la de cualquier película post-True Detective.

Denzel Washington interpreta a un antiguo detective de Los Ángeles que ha decidido pasar sus últimos años en activo en un puesto más apartado como sheriff de Kern County, un condado de California. Regresa a L.A. para echar una mano al detective (Malek) de un caso de homicidio que guarda semejanzas con uno que él mismo dejó sin resolver años atrás. Así entran en contacto con su principal sospechoso: un hombre extraño (Leto) que parece saber demasiado sobre el caso.

