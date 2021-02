Valoración: Pequeños detalles

Octubre, 1990. Se lee en la pantalla cuando empieza Pequeños detalles. Quizá no habría hecho falta situar explícitamente esta película, podía haberse quedado en un limbo temporal y analógico como tantas otras. Pero John Lee Hancock lo hacía a conciencia. El hoy director de películas de estudio y éxito como The Blind Side (aquel Oscar de Sandra Bullock) o Al encuentro de Mr. Banks (con Tom Hanks) escribió el guion de Pequeños detalles “en algún momento de 1992”, antes de firmar el primer libreto que dirigiría Clint Eastwood, Un mundo perfecto (1993) y casi 30 años después, cuando el propio Eastwood o Spielberg casi lo llevaron a pantalla, ha decidido dirigir él una historia criminal que escribió cuando empezaba.

Ese 1990 es más un recordatorio a él mismo y también a los espectadores que al conocer esta historia, entenderán porque el filme parece ya viejo. Aunque eso no juega del todo en su contra. Es más fácil plantear un crimen sin móviles, no hay duda. Eso y la calidad de su trío protagonista, Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto (intenso pero muy convincente) hacen que la reflexión ya muy vista sobre la oscuridad moral no moleste. Hancock consigue crear ciertos momentos de tensión, de nuevo apoyándose más en sus actores que en una historia hilada con fineza o una dirección atrevida. Qué habríamos pensado si la hubiéramos visto a principios de los 90, antes de ser expertos CSI.