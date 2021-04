Todo a punto para la gran fiesta del cine. La 93ª gala de entrega de los Oscar estará lógicamente condicionada por las medidas de seguridad ante la pandemia, aunque no será virtual. Nada de videochat por Zoom. La apuesta es por una ceremonia presencial y para que las celebridades exhiban su glamur en el evento, Eso sí, en esta edición solo podrán asistir los nominados, sus acompañantes y los presentadores, y tendrá lugar en dos escenarios de Los Angeles.

Al habitual Dolby Theater se le sumará la histórica estación de tren Union Station, dotada de grandes espacios al aire libre y jardines. Y se espera poder añadir sedes en dos escenarios europeos más, para la presencia de nominados fuera de Estados Unidos, en Londres (los viajes internacionales en el Reino Unido están prohibidos hasta el 17 de mayo), y también en París.

El inicio de la ceremonia será a las 17:00 de la tarde de este domingo 25 de abril, a las 02:00 de la madrugada del domingo al lunes 26 en horario peninsular. En España se podrá seguir en directo por televisión a través del canal Movistar Oscars, dial 23). Las conexiones con entrevistas y las distintas alfombras rojas empezarán una hora y media antes.

Union Station de Los Angeles Wikimedia commons

"Queremos que se sienta y se vea como si fuera una película", y se retransmitirá a 24 frames por segundo y en formato panorámico, ha explicado Steven Soderbergh, director precisamente de Contagio (una de las películas más vistas durante los confinamientos), y uno de los productores de la gala de este año

La realización representa todo un desafío a nivel de espectáculo y ritmo. "Será emocionante. Pero a la vez es como si estuviéramos intentando construir un castillo de naipes en la mesa de una lancha a toda velocidad", ha constatado Soderbergh. Y si además se cumple con las más o menos tres horas previstas de duración, el resultado puede ser antológico.

Las restricciones a causa del Covid han marcado el evento este año, retrasando incluso dos meses el evento, de finales de febrero a abril, pero en cuanto a las nominaciones dos factores más han influido poderosamente. Los movimientos MeToo contra los abusos sexuales a la mujer y la violencia de género, y el BlackLivesMatter contra la discriminación racial, han favorecido la mayor presencia de mujeres en todos los apartados de las nominaciones, y mayor diversidad étnica, con más artistas afroamericanos que nunca y récord también entre los candidatos de ascendencia asiática (con Chloé Zhao por Nomadland o el equipo de Minari. Historia de mi familia).

En cuanto a la representación española, solo estarán Marisa Fernández Armenteros y María del Puy Alvarado, productoras en El agente topo dirigido por la chilena Maite Alberdi. Es uno de los títulos candidatos a mejor largometraje documental.

Las favoritas en las principales categorías

Salvo sorpresa, Nomadland se alzará con el Oscar más importante, el de mejor película. Es la más premiada del año en Estados Unidos y logró el británico BAFTA. De sus seis candidaturas también parecen seguras la de mejor dirección, para Chloé Zhao, y fotografía (para Joshua James Richards).

Chloé Zhao y Frances McDormand Disney

Pese a ser la más nominada con diez candidaturas, Mank de David Fincher no es la favorita tampoco en dirección ni en las categorías de intérpretes. Las otras seis candidatas a mejor película son: El juicio de los 7 de Chicago de Aaron Sorkin (6 nominaciones), Minari. Historia de mi familia de Lee Isaac Chung (6), Sound of Metal de Darius Marder (6), El padre de Florian Zeller (6), Judas y el mesías negro de Shaka King (6), y Una joven prometedora de Emerald Fennell (5).

Como mejor actriz se presenta un duelo entre la británica Carey Mulligan por Una joven prometedora en su segunda nominación (la primera fue por An education del año 2000) y la afroamericana Viola Davis por La madre del blues en la que es su cuarta nominación (el Oscar lo obtuvo como secundaria por Fences de 2016). Un hándicap para Frances McDormand por Nomadland es que ya posee dos estatuillas (como protagonista de Fargo y Tres anuncios en las afueras). Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer y Andra Day por Los Estados Unidos contra Billie Holiday completan el quinteto.

Como actriz de reparto, las apuestas se inclinan ligeramente a favor de Youn Yuh-jung por Minari. Aunque tiene dos grandes rivales en Maria Bakalova por Borat, película film secuela y Glenn Close por Hillbilly, una elegía rural. Sin casi opciones se presentan Amanda Seyfried por Mank y Olivia Colman por El padre.

La prematura muerte de Chadwick Boseman a los 43 años, el icónico intérprete de Black Panther, le ha lanzado como favorito entre los actores protagonistas gracias a La madre del blues. Pero sin perder de vista a Anthony Hopkins por El padre y Riz Ahmed por Sound of Metal. Con menos opciones parecen contar Gary Oldman por Mank y Steven Yeun por Minari.

Daniel Kaluuya en 'Judas y el mesías negro' Warner Bros.

En el apartado de actor secundario destaca Daniel Kaluuya por Judas y el mesías negro que tiene como principales rivales a Leslie Odom, Jr. y Sacha Baron Cohen, ambos por Una noche en Miami... Casi descartados están Paul Raci por Sound of Metal y LaKeith Stanfield también por Judas y el mesías negro.

Y entre las cinco nominadas a mejor película internacional otra clara favorita, la danesa Otra ronda de Thomas Vinterberg. La siguen en orden de mejor posicionadas, aunque con pocas opciones, Quo Vadis, Aida? (Bosnia y Herzegovina), Collective (Rumanía), Better Days (Hong Kong) y The Man Who Shold His Skin (Túnez).

En cuanto a largometrajes de animación, otra apuesta ganadora parece ser la de Soul de Pete Docter y Kemp Powers (la irlandesa Wolfwalkers sería la segunda mejor posicionada), favorita también a llevarse el Oscar a la mejor música.

En el apartado de dirección, y pese a que el de Chloé Zhao parece un Oscar seguro, no hay que perder de vista a David Fincher por Mank. Les acompañan Thomas Vinterberg por Otra ronda, Lee Isaac Chung por Minari y Emerald Fennell por Una joven prometedora.

Los presentadores serán las estrellas

Al igual que el pasado año, la gala no tendrá su habitual maestro de ceremonias, pero sí un amplio desfile de estrellas para presentar los premios. De momento, se ha confirmado la participación de Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon-ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt. Reese Witherspoon, Renée Zellweger y Zendaya.

Brad Pitt y Zendaya GTRES

CURIOSIDADES DE ESTA 93ª EDICIÓN

Récord de mujeres nominadas. Por primera vez dos mujeres candidatas a mejor dirección, Chloé Zhao por Nomadland y la actriz, debutante en el largometraje, Emerald Fennell por Una joven prometedora (Kathryn Bigelow lo obtuvo por En tierra hostil en 2009). En cuanto a actriz protagonista, también por primera vez dos actrices afroamericanas: Viola Davis por La madre del blues y Andra Day por Los Estados Unidos contra Billie Holiday. En total, 70 mujeres entre todas las nominadas, sea en apartados artísticos o técnicos. Un récord.

El actor más longevo. Anthony Hopkins como actor protagonista por El padre, a sus 83 años, es el intérprete de más edad nominado jamás. El anterior fue Richard Farnsworth, con 79 años, por Una historia verdadera (1999) de David Lynch. Es la sexta nominación para Hopkins para un Oscar que ya ganó por El silencio de los corderos (1991).

Anthony Hopkins en 'El padre' A Contracorriente Films

Nominación póstuma. Chadwick Boseman por La madre del blues es el octavo intérprete en obtener una nominación póstuma (y ya obtuvo el Globo de Oro). Antes estuvieron: Heath Ledger como actor de reparto y ganador por El caballero oscuro (2008), Massimo Troisi por El cartero y Pablo Neruda (1994), Peter Finch por Network (1976), Spencer Tracy por Adivina quien viene a cenar esta noche (1967), James Dean por Al este del edén (1955), Jeanne Eagels por The Letter (1929), y como secundario Ralph Richardson por Greystoke. La leyenda de Tarzán (1984).

Glenn Close: ocho nominaciones, cero Oscar. La actriz de Atracción fatal o Las amistades peligrosas ha logrado su octava nominación por Hillbilly, una elegía rural y como actriz de reparto. Nunca ha obtenido la estatuilla. Y aunque en la gala de 2019 parecía que se haría con el premio, este fue a parar a manos de Olivia Colman por La favorita.

Glenn Close y Amy Adams en 'Hillbilly, una elegía rural' NETFLIX

Laura Pausini, debutante. La cantante italiana ha recibido su primera nominación por la canción Io si (Seen) de La vida por delante, protagonizada por Sophia Loren, juntamente con Diane Warren con la que ya ha ganado el Globo de Oro.

35 nominaciones para Netflix. De la única nominación, por el documental The Square en 2015, a las 24 que recogió en la pasada edición. En esta, el gigante de la plataforma de streaming ha cosechado su récord en el que se incluyen las diez nominaciones para Mank (el mismo número que obtuvo El irlandés de Martin Scorsese el año pasado).