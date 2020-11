Contagio es una de las películas clave de 2020, pese a haber sido estrenada en 2011. La razón es que la pandemia descrita sobriamente en este film de Steven Soderbergh es muy similar a la crisis del coronavirus que ha golpeado el mundo; algo que derivó que en los primeros meses muchas gente recuperara el film. La capacidad profética de Contagio, labrada gracias al asesoramiento de expertos, convirtió además a Soderbergh en una figura primordial para que Hollywood adaptara su sistema de rodaje a la emergencia sanitaria, poniéndole al frente de un comité encargado de diseñar medidas para que las producciones pudieran seguir su curso sin peligro.

El trabajo del director de Erin Brockovich ha posibilitado que poco a poco vayan retomándose los rodajes, quedando consolidada la importancia simbólica de Contagio. Por todo ello, no era necesario ahondar más en cómo este thriller anticipó el futuro, pero aún así Jude Law ha recordado cómo fue su experiencia protagonizando el film, en unas declaraciones a GQ. El actor que recientemente concluyera la muy recomendaba El tercer día en HBO cuenta, así, cómo los epidemiólogos contratados para asegurar la verosimilitud de Contagio (a la postre aterradora), ya se mostraban conscientes de que era solo cuestión de tiempo que el mundo sufriera una crisis así.

“Había totalmente la sensación de que iba a ocurrir”, revela el actor. “Los científicos que trabajaron con el guionista Scott Z. Burns y con el director Steven Soderbergh eran individuos con mucha experiencia y documentación sobre qué podíamos esperar. Y nos dijeron que esto iba a suceder y que solo era cuestión de tiempo”. El mismo Soderbergh revelaba en mayo su sorpresa ante el modo en que la población estaba reaccionando al COVID-19; una actitud que no se había visto capaz de vaticinar pero que gracias a los especialistas se quedó cerca.

“El modo en el que lo describieron fue exactamente como ha pasado, así que tiene sentido. Lo que asusta es que pudiéramos entonces ser avisados por expertos, pero no pudiera hacerse nada”, prosigue Law. “A principios de 2020, cuando oímos lo que estaba pasando en China, ya me saltaron las alarmas. Y, lamentablemente, no me sorprendió demasiado lo que pasó después”.