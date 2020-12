Valoración: Soul

“La muerte no es un acontecimiento de la vida: no se vive la muerte”, soltó Wittgenstein en una de esas sentencias suyas que tan al pelo vienen para hacerse el listo. Pero Pete Docter no está de acuerdo: rostro del prestigio para una Pixar estancada, el director de Del revés se sale de madre en una película que hará estallar a quienes vieron en su filme anterior un reduccionismo pretencioso y hasta dañino. Porque, según Docter, tanto la muerte como ese otro vacío inmenso que habitamos antes de nacer se viven lo bastante como para armar en ellos una comedia de enredo cuya ambición enorme tiene que dejarnos, forzosamente, a medias.

Con el eco de Powell y Pressburger en A vida o muertereverberando bajo las transiciones entre jazz y electrónica de su BSO, Soul comienza a todo gas jugando con las esperanzas de su protagonista, para después viajar entre el Más Allá y el Más Acá a caballo de una suma de ideas (lo relativo de los valores ‘triunfo’ y ‘fracaso’ o los posibles motivos, si los hay, para habitar este valle de lágrimas) adobadas con hallazgos visuales tan divertidos como los guardianes cubistas del Otro Mundo. Pero, más allá de lo cuestionable que pueda encontrarse en su mensaje, el experimento empieza a perder ritmo conforme llega su último tercio. Será por las exigencias de Disney, será por los rigores de la pandemia o será porque al director le falta el cuajo para admitir que, ante lo que no se debe hablar, hay que callar.