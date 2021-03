Valoración: Nomadland

Con tres películas, Chloé Zhao se ha erigido en cronista esencial del Oeste americano, entendido como espacio geográfico pero también como concepto básico en la mitología de una nación; y para ello ha fijado su mirada en grupos ignorados y marginados, y en esa hermosa tierra de nadie que une la ficción con lo documental. Como Songs My Brothers Taught Me (2015) y The Rider (2017), en efecto, Nomadland está poblada de no-actores que encarnan versiones levemente dramatizadas de sí mismos, y gracias a ellos obtiene buena parte la autenticidad y la compasión que transmite. Lo que la eleva sobre sus predecesoras son los niveles de intimidad y desoladora belleza que alcanza, y su callada rabia al llorar por los que se fueron y lamentar el olvido sistémico que muchos han sufrido a causa del capitalismo.

Su protagonista, Fern, se lanza a la vida nómada después de perder a su marido y su trabajo y de que el lugar donde vivía haya sido borrado del mapa, y Zhao usa su viaje para adentrarnos en la subcultura que Jessica Bruder contempló en el libro de no-ficción que inspira la película: estadounidenses de edad avanzada que transitan el país en caravana o camioneta, empleados en sucesivos trabajos temporales. Frances McDormand resulta tan convincente en la piel del personaje que es tentador declarar que se trata de la mejor interpretación de su carrera, aunque también es cierto que cada nuevo papel de esta actriz provoca una reacción parecida. Fern limpia retretes, sirve cafés e incluso trabaja en un almacén de Amazon; la vemos mudarse de un estacionamiento a otro, alimentándose de sopas Campbell’s y evacuando en un cubo de plástico, en ningún momento lamentándose de su situación o mostrándose derrotada. Zhao en ningún momento nos invita a sentir lástima por ella aunque, por otra parte, de ninguna manera, ignore la soledad que experimenta.

Del mismo modo, Nomadland no idealiza la vida en carretera, pero al mismo tiempo evita convertir a aquellos que Fern encuentra en su camino en meras víctimas de la feroz economía; lo que en general los define no es el sufrimiento, es la alegría de vivir en comunidad. Mientras los contempla, Zhao avanza entre cada escena y la siguiente con una fluidez que evoca el permanente tránsito de sus personajes. Por momentos, la directora parece detenerse en lo que podría ser un romance entre Fern y otro de los nómadas, pero rechaza convertirlo en un arco narrativo; hacerlo podría haber puesto en riesgo el compromiso de verismo que la película mantiene.

A cambio, Zhao obtiene drama e introspección de una fuente más insospechada, que su cámara captura de forma apabullante: las puestas de sol, las carreteras que no acaban, las formaciones rocosas, los arroyos, los desiertos que se transforman en páramos y las montañas que dan paso a bosques. Lejos de ser un mero proveedor de ornamentación visual, esa sucesión de paisajes refleja la topografía interior de Fern. Gracias a ella vamos entendiendo la mezcla de fuerza y vulnerabilidad que le da fuelle, su necesidad de permanecer siempre en movimiento y sin dejar que nadie se le acerque demasiado, y de ser capaz de disfrutar tanto de la comodidad que otorga la soledad como de la compañía puntual de los desconocidos. Y, al final, nos sentimos afortunados por haber podido estar un rato a su lado.