Valoración: Una joven prometedora

Suena Boys, de Charli XCX, mientras la cámara capta los movimientos pélvicos de unos hombres en una discoteca. Tres compañeros de trabajo reparan en una mujer borracha, despatarrada en un sofá. “Las chicas como ella se ponen en peligro. Se lo está buscando”, comentan. Suerte que todo es una farsa: esa joven (Mulligan, puro magnetismo), lejos de ser la presa, deviene un arma de venganza y empoderamiento contra los autodenominados “buenos chicos”. Ella es Cassie: ondas rubias, vestidos en tonos pastel, uñas multicolor y WhatsApp rosa chicle. Tan “guapa” y tan subversiva, esta justiciera improbable encuadrada en planos medios es víctima de su obsesión por enmendar un ‘incidente’ que le ocurrió a su mejor amiga en el pasado, y verdugo de nuestra sociedad machista y abusadora.

Sin siquiera mencionar la palabra, Una joven prometedora gira en torno al poder destructivo de una violación. Sí que escuchamos “mala decisión” o “él dijo, ella dijo”, eufemismos socialmente aceptados para no incomodar a nadie. También se repiten las excusas: “Era un crío” o “Soy un buen chico”. Sin sutileza ni remilgos, el apabullante debut de Fennell, un alegato retorcido, estimulante y feminista, nos escupe esta realidad en la cara, como la saliva que Cassie deja caer intencionadamente en un café. Es el dedo acusador de las mujeres, que aquí dirigen, protagonizan y cantan It’s Raining Men, Toxic, Angel of the Morning e incluso Stars Are Blind.

Una ‘rape and revenge’ atípica, visceral y provocativa, híbrido entre el thriller y la comedia negra, que resulta tan real que aterra; aterra escuchar esas conversaciones en las que los hombres sexualizan a las mujeres, aterra identificar esa sociedad encubridora como la nuestra, aterra reconocerse en la impotencia, la rabia y las ganas de revancha de esa antiheroína con disfraz de enfermera. “La pesadilla de todo hombre es ser acusado de ‘esto”, espeta un personaje masculino. “¿Adivinas cuál es la pesadilla de toda mujer?”, contraataca Cassie. Ella no busca tu aprobación, solo tu atención, y vaya si la consigue.