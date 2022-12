‘Pacifiction’, Boyero, C. Tangana y otros olvidos imperdonables de los Goya 2023

Este año son cinco, y no cuatro, las películas nominadas a los Premios Goya. Sin embargo, este crecimiento espontáneo de candidatos a los cabezones no ha hecho que los habituales olvidos que se repiten año tras año se den nuevamente en esta 37 edición. Repasamos algunos de los más flagrantes.

'Pacifiction'

Imagen de 'Pacifiction' Cinemanía

Había ciertas esperanzas de que Albert Serra se colara en las nominaciones a los Premios Goya como se coló en la Academia de Cine a presentar su último filme, Pacifiction. Sin embargo, los académicos que votan, esos seres mitológicos desconocidos, han demostrado un año más carecer del apetito cinematográfico para adentrarse en el alucinante universo del catalán.

A nosotros nos da igual tal desplante: seguimos suscribiendo a pies juntillas nuestra apasionada crítica de Pacifiction y, en nuestros premios cinemaniacos, no solo nominaríamos su último filme como mejor película sino que él también estaría nominado a mejor director. ¡Que rulen los donuts!

Un año más, ninguneo oficial de los @PremiosGoya a las películas que producimos. #PACIFICTION

Vamos a comprar donuts y desayunar a la salud de a la @Academiadecine — ANDERGRAUN FILMS (@ANDERGRAUNFILMS) December 1, 2022

C. Tangana

C Tangana GTRES

Es una secuencia pequeñita en una película que casi no se ha visto y que merecía más atención. ¡Pero nos da igual! El debut en la interpretación de C. Tangana en Un año, una noche, de Isaki Lacuesta, nos parece la bomba y solo queremos que siga su carrera en el cine, sea como actor o como director.

El crítico

El crítico TCM

Mucho runrún y polémica ha causado el documental sobre Carlos Boyero. Controversia que no se ha visto reflejada en estas nominaciones a los Goya que han prescindido de El crítico en la categoría de mejor documental. Nos perdemos la posibilidad de que Boyero nos amenice una tediosa noche de discursos eternos con alguna de sus boutade.

Ernesto Sevilla

Ana Milán en 'Camera Café, la película' Cinemanía

Camera Café no terminó de calar entre el público y ha quedado un poco desdibujada en el imaginario colectivo. Eso no quita que la dirección de Ernesto Sevilla merezca un reconocimiento. Ecléctico, cuidado hasta el detalle y libérrimo, el debut del chanante tras las cámaras debería haber rascado nominación a mejor dirección novel.

Vasil

Imagen de 'Vasil' Cinemanía

Nos conquistó en la Seminci y nos olíamos que podía ser una de las grandes olvidadas en la 37 edición de los Premios Goya. Esta comedia humanista protagonizada por Karra Elejalde e Ivan Branev (también olvidados por los académicos) merecía por lo menos haber sido tenida en cuenta por su fino trabajo de guion. Sobre todo, por esos personajes secundarios tan bien escritos. La Academia la ha olvidado pero tú no dejes de verla.

Oscar Martínez, Penélope Cruz y Antonio Banderas

Póster de 'Competencia oficial' Cinemanía

Penélope Cruz seguro que no tiene quejas (ha sido nominada por enésima vez gracias a su papel en En los márgenes, de Juan Diego Botto) pero quizás la nominación que merecía era la de Competencia oficial junto a sus compañeros de reparto, Oscar Martínez y Antonio Banderas. Esas interpretaciones tan locas y desatadas merecían algo más que este silencio administrativo.

Oriol Pla

Oriol Pla QUIM VIVES

La única nominación (Anna Castillo a mejor actriz protagonista) de Girasoles silvestres revela hasta qué punto la última película de Jaime Rosales tiene más detractores que fans. Igual le sucede a Oriol Pla, que partía como candidato a mejor actor de reparto por su interpretación de un macarra espídico con más tatuajes que cerebro. En CINEMANÍA no podemos ser más fans de Pla y de su interpretación. Si fuese por nosotros, le hubiésemos dado una nominación.

Leonor Watling

No mires a los ojos CINEMANIA

No mires a los ojos es una película rara. La típica película rara que acaba siendo olvidada a la hora de votar los nominados a los Goya. Por eso, nos gustaría subrayar el estupendo trabajo que hace Leonor Watling como actriz de reparto. Su personaje, una mujer madura y sola que cree ver fantasmas en el armario (cuando los ruidos los hace un Paco León escondido dentro), tiene tantos matices y alberga tanta ternura que lo decimos alto y claro: es el mejor papel de su carrera.

Emma Tusell, Alana Mejía González y Vinyet Escobar

Mantícora Cinemanía

La montadora de Mantícora merecía una nominación. Alana Mejía González, la directora de fotografía, merecía otra. Y ya, para hacer triplete, Vinyet Escobar, la figurinista. ¿A qué se debe este ninguneo de la Academia a la mejor película española del año?

