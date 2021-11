‘Espíritu sagrado’, ‘Seis días corrientes’ y otros olvidos imperdonables de los Goya

¿Cuántas veces consecutivas ha sido candidato al Goya Javier Gutiérrez en los últimos años? ¿Eran necesarias las 20 nominaciones a El buen patrón? ¿Por qué esta película acapara tres nominaciones a mejor actor de reparto? ¿Por qué la Academia le da una de cal y otra de arena a Pedro Almodóvar? ¿Dónde están las películas que han triunfado en Toronto, Locarno o Rotterdam? ¿Por qué las nominaciones de los Goya se parecen tanto de un año para otro?

Este artículo no intenta contestar a estas preguntas que solo tienen los académicos que todos los años votan en los Goya. Pero sí pretende reivindicar algunas de las películas e interpretaciones que han quedado sepultadas y olvidadas entre unas nominaciones que, año tras año, se repiten más que el ajo. Estos son los grandes olvidos de la 36ª edición de los Premios Goya:

Espíritu Sagrado

Lo saben en Locarno pero no lo sabemos aquí. La película española más fascinante del año es quizás el olvido más elocuente de los premios Goya. Ni su brillante guion a cargo de Chema García Ibarra –eso sí que es un guion original–, ni su flamante mirada como director novel, ni su esotérica dirección de arte a cargo de Leonor Díaz, han sido reconocidas por la Academia de Cine. Un misterio más grande que la existencia de vida inteligente en otros planetas.

Seis días corrientes

Hay que estar cegato para no nominar a una de las mejores películas españolas del año. Una vez más, volvió del Festival de Locarno con su premio ex aequo para sus dos actores protagonistas, probablemente el olvido más preocupante cometido este años por la Academia de cine. Las comparaciones son odiosas pero los fontaneros Mohamed Mellali y Valero Escolar merecían una nominación tanto o más que sus compañeros.

Seis días corrientes Cinemanía

El Cover

La única nominación para El Cover (a mejor canción original) sabe a poco para una película con una actriz protagonista soberbia y para un director novel (Secun de la Rosa) que ha demostrado tener un universo propio y salirse de los cánones habituales del cine español.

'El Cover' (2021) EONE FILMS SPAIN

La abuela

¿Solo dos nominaciones (a los mejores efectos especiales y a la música) para La abuela? ¿Cómo es posible que el impecable guion original de Carlos Vermut no esté entre los nominados? ¿Por qué Paco Plaza no figura entre los directores candidatos al Goya? ¿Por qué Vera Váldez no ha sido elegida como mejor actriz revelación? Como dirían las Vainica Doble, cuyas voces de melocotón se escuchan en la película: “Mañana será otro día”.

Destello bravío

Puedes conectar con su película más o menos pero no hay duda de que Ainhoa Rodríguez es una de las directoras noveles más talentosas del año. La propuesta de su ópera prima, heredera de Fellini y Buñuel, merecía la atención de la Academia de Cine. ¿Cuántas películas españolas de 2021 hablan del deseo femenino? Pues eso.

Fotograma de 'Destello bravío' Cinemanía

Paco León y Miren Ibarguren por 'Mama o papá'

Una vez más, las comedias son las que salen peor paradas en los Goya. Aunque el público todavía no ha podido verla, Mamá o papá es una de las mejores comedias del año. Su guion merecía figurar entre las candidatas a mejor guion adaptado. No solo eso. Las interpretaciones de Paco León y Miren Ibarguren te lo harán pasar tan bien que deberíamos premiarlas.

Cecilia Suárez por 'Alegría'

No había que ser vidente para adivinar que las candidatas a mejor actriz protagonista serían Emma Suárez, Penélope Cruz y Blanca Portillo. Salvando a Petra Martínez, que flagrantemente nunca había sido nominada al Goya, estaba claro que esta categoría iba a dejar fuera por absoluta inopia trabajos tan dignos de consideración como el de Cecilia Suárez en Alegría. ¡Por fin una actriz en el cine español que hace bien un acento y nadie se lo tiene en cuenta!

Alegría Caramel Films

Tamara Casellas por 'Ama'

Otra interpretación femenina que debería figurar entre las mejores actrices revelación del año. O los académicos no han visto Ama, la película que protagoniza en la piel de una madre soltera a vueltas con su maternidad, o no se puede entender que no la hayan premiado.

¿Quieres recibir las mejores recomendaciones de cine y series todos los viernes en tu correo? Apúntate a nuestra Newsletter.