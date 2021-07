Valoración: El Cover

Las películas que prefiero son las que tienen alma. Es algo difícil de describir o de concretar. Más difícil que especificar si la fotografía, las interpretaciones o el guion están o no conseguidos. Es algo inmaterial, misterioso, casi espiritual, lo que me hace pensar que una película está hecha con el corazón. ¿Acaso no todas nacen de un flechazo? No sé por qué ese amor no perdura en todos los casos hasta la pantalla. Lo que sé es que el debut de Secun de la Rosa en la dirección sí lo hace.

Y quizás El Cover no sea una película perfecta y se intuyan en su factura los problemas de producción causados por el coronavirus, que les pilló en pleno rodaje, pero nada de eso le resta un ápice de frescura y espontaneidad. Para empezar, por ese Benidorm de cantantes de versiones en el que concurren una Amy Winehouse de palo –esa Carolina Yuste que se atreve con todo–, una manager con las mañas de Carmen Machi y hasta un Juan Diego como abuelo artista del protagonista, Dani (Àlex Monner), un camarero con miedo a fracasar sobre el escenario.

Le eclipsará –y a nosotros también, cómo brilla la actriz Marina Salas–, Sandra, una cantante de covers que es un homenaje al oficio desde abajo, a los artistas anónimos que se dejan la vida en cada uno de sus números. Todo ello, y los temas musicales que versionan, nos hacen mirar con expectación al futuro como director de Secun de la Rosa.