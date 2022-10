Crítica de 'No mires a los ojos'

Valoración: No mires a los ojos

La premisa era arriesgada. Por no decir imposible. Pero, claro, también lo era en la novela de Juan José Millás (Desde la sombra). Un hombre se mete en un armario tras su fulminante e inesperado despido. El armario está en un camión de mudanza y el hombre acaba dentro de la casa de una familia, con la que decide quedarse a vivir clandestinamente. ¿Cómo hacer que la historia no se quede en lo anecdótico y cuente algo? Y, sobre todo, ¿cómo hacer que el resultado no sea aburrido? Pregúntenle a Félix Viscarret, que sale airoso del entuerto.

Para empezar, reuniendo un elenco de lo más solvente –quien escribe tiene predilección por Leonor Watling, que compone en No mires a los ojos el mejor personaje de su carrera–. El personaje al que interpreta añade, de hecho, profundidad al filme, convirtiendo el desconcierto de esta mujer madura ante la presencia que siente en el armario (¿quién no querría un fantasma que se compromete de esa manera con las labores del hogar?) en un interesante retrato de la soledad y la alienación que ciertas madres o esposas pueden sufrir en determinado momento de la vida familiar.

De hecho, esta historia tiene tal entidad en sí misma que resulta algo accesorio el dispositivo narrativo de los programas de televisión, por mucho que resulte simpático ver a Gabilondo haciendo de sí mismo.